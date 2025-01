Glutamina: o que é o aminoácido que fortalece imunidade

Se você acompanha as tendências do mundo esportivo ou busca uma vida mais saudável e ativa, é provável que já tenha ouvido falar dos suplementos de glutamina em pó.

Em geral, os aminoácidos funcionam como os "ingredientes principais" para formar as proteínas , que por sua vez desempenham funções vitais, como a construção muscular, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação de tecidos danificados (como após uma lesão, quando o corpo precisa regenerar músculos ou pele).

Uma pessoa saudável, com uma alimentação rica em proteínas — incluindo carnes magras, peixes, ovos, laticínios, leguminosas (como feijão e lentilha) e oleaginosas (como nozes e amêndoas) — e com uma boa saúde muscular, é capaz de produzir naturalmente uma quantidade adequada de glutamina, sem a necessidade de suplementação.

"Além disso, há muitas dúvidas sobre a suplementação de L-glutamina, que é a forma isolada do aminoácido. Quando a glutamina é ingerida oralmente, a maior parte dela não chega a ser liberada na corrente sanguínea, ou seja, não há um aumento na disponibilidade para o organismo", descreve Daniela Caetano Gonçalves, professora do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS/Unifesp) — Campus Baixada Santista.

A nutricionista esportiva Julia Engel, pós-graduada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) explica que a fama de glutamina como 'agente' importante na imunidade do corpo humano faz sentido, sim, mas acrescentar mais desse aminoácido na dieta por meio de suplementos não aumenta esse poder.

"A glutamina é, de fato, um substrato essencial para as células do sistema imunológico, pois é uma fonte importante de energia para células que se dividem rapidamente, como as do sistema imunológico. A teoria é que, ao aumentar a disponibilidade de glutamina, seria possível melhorar o funcionamento do sistema imunológico, mas não há comprovação científica para isso", descreve ela, que é host do podcast Em Busca da Performance.