As famílias de vítimas da ditadura que esperam novas certidões de óbito reconhecendo crimes do regime: 'Falta saber quem matou meu pai'

Arquivo Nacional Mais de 400 certidões de óbito de mortos e desaparecidos na ditadura serão retificadas A certidão de óbito do ex-deputado Rubens Paiva, cuja história é contada no filme Ainda Estou Aqui, foi retificada na quinta-feira (23/1). A informação foi revelada pela TV Globo e confirmada pela BBC News Brasil. A família de Paiva, assim como a de outros 413 mortos e desparecidos durante a ditadura militar, recebeu a nova certidão de óbito graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade (CNV), por meio de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do fim do ano passado.

A Comissão coordenou o trabalho de busca e reconhecimento de ossadas de possíveis mortos e desaparecidos na ditadura e a expedição das certidões de óbitos, mesmo daqueles que jamais foram encontrados, como foi o caso de Rubens Paiva. Algumas certidões já haviam sido alteradas após o trabalho da CNV. "Já vinhamos trabalhando nisso há muito tempo", diz Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão. Mas sem a determinação do CNJ, ela diz que alguns cartórios se recusavam a realizar a retificação. "Agora com a participação do CNJ tudo mudou." Um caso emblemático dessa conquista foi o da família do jornalista Vladimir Herzog, que conseguiu, em 2012, a retificação do documento que, até então, apontava suicídio como a causa da sua morte.

Seis anos mais tarde, a jornalista e advogada Lygia Jobim, filha do diplomata José Pinheiro Jobim, também recebeu um novo atestado de óbito do pai, constando que o Estado brasileiro foi o responsável por sua morte. "Eu me lembro bem daquele dia. Fiquei emocionadíssima. Peguei o documento, olhei em volta na rua. Entrei no supermercado, pedi um café e fiquei ali", diz Lygia à BBC News Brasil. "É uma emoção muito grande e, ao mesmo tempo, estranha, porque ninguém fica feliz quando recebe um atestado de óbito."

Quando foi sequestrado e morto, em 1979, Jobim estava escrevendo um livro que prometia revelar um esquema de corrupção envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu. Foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma cena montada, assim como Herzog, conforme foi reconhecido pela Justiça anos mais tarde. Ainda assim, sua certidão trazia a causa da morte como "indefinida". Acervo Memorial da Resistência de SP O diplomata José Jobim foi sequestrado e morto durante a ditadura Em 2019, no primeiro ano de seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro mudou a composição da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, trocando quatro dos sete integrantes, e os processos de retificação das certidões de óbito ficaram emperrados.