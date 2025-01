5 grandes desafios que China tem pela frente neste ano

Enquanto seu governo enfrentava problemas econômicos internamente, internacionalmente teve que lidar com as complexidades de sua aliança com a Rússia.

Enquanto seu governo enfrentava problemas econômicos internamente, internacionalmente teve que lidar com as complexidades de sua aliança com a Rússia.

Um relacionamento mais conflituoso com os EUA representará um grande desafio para a China, mas Pequim não está despreparada, pois aprendeu com a guerra comercial anterior dos EUA.

3. Tarifas da UE

Getty Images A União Europeia impôs restrições à importação de veículos elétricos chineses

A China tem um conflito comercial igualmente complicado com a Europa, que assumiu a forma de uma série de tarifas retaliatórias: Pequim aplicou tarifas de importação sobre o conhaque francês, por exemplo, em resposta às restrições da UE sobre as importações de veículos elétricos chineses para os estados-membros do bloco. Essas tarifas surgem em um momento em que a China começou a fazer incursões em tecnologias que antes eram de domínio exclusivo de outras nações.

Uma guerra comercial com a UE, juntamente com as recentes discussões sobre a expansão do papel da OTAN na Ásia, pode representar uma dor de cabeça para Pequim, especialmente se levar a um maior alinhamento entre Bruxelas e Washington. Mas o antagonismo estabelecido por Trump em relação à UE pode funcionar a favor da China, se isso significar que o bloco europeu está procurando outros parceiros.

4. A aliança com a Rússia

Getty Images A Rússia tem se tornado cada vez mais vital para a China

Aparentemente, a Rússia tem se tornado cada vez mais vital para a China como fonte de recursos naturais e mercados, enquanto a China é uma importante fonte de apoio econômico para Moscou.

Entretanto, esse apoio afetou negativamente as relações da China com os países europeus, alguns dos quais viram Pequim como um facilitador da guerra da Rússia na Ucrânia.

Da mesma forma, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra em andamento podem continuar sendo uma distração útil para Pequim, desviando a atenção dos EUA da China.

O plano de paz proposto por Trump para a guerra da Ucrânia, se for bem-sucedido, poderá permitir que os EUA voltem a se concentrar na China. A resolução desse conflito poderia até mesmo proporcionar um caminho para a reaproximação entre Washington e Moscou, o que funcionaria contra Pequim.

5. Conflitos no Oriente Médio

Getty Images A instabilidade no Oriente Médio pode afetar os interesses da China

Uma fonte emergente de preocupação para a China é a grave instabilidade no Oriente Médio.

Assim como no caso da Rússia, a região se tornou uma fonte importante de recursos e mercados para Pequim, conforme demonstrado pelo evento aéreo de Zhuhai, em que as nações da região foram os principais clientes das armas chinesas.

Outra preocupação de Pequim tem sido a possibilidade de um conflito regional entre Irã e Israel, sendo o primeiro uma importante fonte de petróleo para a China.

Em caso de conflito armado, esses suprimentos podem ser interrompidos, se não forem completamente cortados, criando mais problemas econômicos para Pequim.

A retomada da guerra civil na Síria também destacou uma área de preocupação para o presidente Xi Jinping.

Os uigures chineses (um grupo étnico majoritariamente muçulmano) estiveram envolvidos nas forças que derrubaram o presidente Bashar al-Assad, especialmente como parte do Partido Islâmico do Turquestão (TIP).

Alguns membros do TIP ameaçaram usar armas adquiridas na Síria na prolongada batalha por um estado independente na região chinesa de Xinjiang, onde os uigures estão baseados.

Nos últimos anos, as forças de Xi detiveram cerca de um milhão de uigures, colocaram-nos em campos de detenção e adotaram uma política de reeducação e vigilância intensiva que atraiu críticas internacionais por suas táticas e autoritarismo.

Embora todos esses fatores sugiram que a China enfrenta um difícil 2025, também há sinais de que Pequim está se preparando para mitigá-los. Em particular, a China estudará o regime de sanções implementado pelo Ocidente contra a Rússia, que provavelmente seria usado contra a China no caso de um conflito sobre Taiwan.

Em última análise, o que acontecer em 2025 será crucial para Pequim decidir se precisa fazer novos aliados, desenvolver novos mercados e criar novos pontos fortes econômicos em tecnologia.

*Tom Harper é professor de Relações Internacionais da University of East London.

*Este artigo foi publicado no site The Conversation e é reproduzido sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original.