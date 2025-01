Por que mercado de criptomoedas está furioso com Trump

Joe Tidy - Do serviço mundial da BBC

Lançamento de uma meme coin do presidente foi criticado como uma jogada de marketing, enquanto mercado aguarda que presidente cumpra promessas de impulsionar o setor nos EUA

Rapidamente, a $Trump se tornou uma das criptomoedas mais valiosas do mercado

Rapidamente, o valor da $Trump disparou para US$ 75 em um dia, se tornando uma das criptomoedas mais valiosas do mercado. Mas a moeda caiu para US$ 39 desde então.

"As declarações de Trump sobre não saber muito sobre a moeda reforçam minha opinião de que ele está ridicularizando o setor. É uma jogada de marketing", afirma Danny Scott, CEO da CoinCorner.

O lançamento da $Trump foi amplamente criticado por especialistas do setor.

A mais recente queda no valor da moeda ocorreu após Trump dizer a repórteres: "Não sei muito sobre isso, além de ter lançado, e além de ter sido muito bem-sucedido".

Alguns analistas do setor dizem que o presidente ter sua própria meme coin é um sinal de que outros deveriam seguir o exemplo.

São tokens digitais de propriedade, geralmente comprados com criptomoeda .

Muitos no mundo cripto estão aguardando que Trump cumpra promessas de campanha para impulsionar o setor nos EUA. Pessoas como Danny Scott esperam ver planos concretos, especialmente relacionados ao Bitcoin , vindos da administração.

No entanto, o sentimento geral parece ser negativo em relação à meme coin do presidente.

"O token $Trump acabou de sinalizar para todas as empresas, municípios, universidades e marcas individuais que o mercado cripto pode agora ser usado como um mecanismo de formação de capital e engajamento de clientes", postou Jeff Dorman, da firma de investimentos Arca, online.

No ano passado, Trump prometeu aos fãs de Bitcoin que faria dos EUA a "capital cripto do planeta". Alguns dias após o início de seu mandato, o presidente ainda não emitiu ordens executivas envolvendo criptomoedas, nem mencionou o assunto em seus discursos.

Atualmente, a moeda $Trump é a 25ª criptomoeda mais valiosa, com um valor de cerca de US$ 8 bilhões, de acordo com o site CoinMarketCap.

Trump e a equipe por trás da moeda possuem 80% do total de moedas, o que significa que, teoricamente, eles ganhariam bilhões de dólares se vendessem suas participações e o preço permanecesse o mesmo.

Esse modelo foi descrito por pesquisadores de criptomoedas da K33 como ultrapassado para tokens semelhantes.

"Não dá para dourar a pílula – essa tokenomics é horrível para uma memecoin", afirmou David Zimmerman, analista da K33.

No entanto, analistas da K33 reconhecem que os 80% restantes de moedas não podem ser despejados no mercado aberto, o que oferece alguma proteção aos investidores contra choques nos preços.

Existem milhares de criptomoedas e qualquer pessoa pode criar uma.

A primeira-dama Melania Trump lançou sua própria memecoin na véspera da posse, que agora tem um valor de US$ 700 milhões, após cair de US$ 13 por moeda para US$ 2,70.

Melania Trump Melania Trump também lançou sua criptomoeda

No entanto, muitas memecoins resultaram em grandes perdas para quem investiu nelas.

Dan Hughes, da empresa de criptomoedas Radix, acredita que o presidente e sua esposa lançarem suas meme-coins prejudica os aspectos positivos da indústria.

"Esse padrão de lançamentos de tokens impulsionados por celebridades, especialmente de figuras políticas, potencialmente marca uma tendência preocupante nos mercados de criptomoedas, onde influência e manipulação de liquidez podem ofuscar a criação de valor fundamental", disse ele.

Outros no mundo das criptomoedas acreditam que lançar meme-coins para ganhar dinheiro é degradante.

"A introdução dessas moedas durante a posse presidencial levanta preocupações sobre potenciais conflitos de interesse e pode comprometer a dignidade do presidente e da primeira-dama", afirmou Grzegorz Drozdz, analista de mercado da firma de investimentos Conotoxia.