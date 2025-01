Por que mulher presa por invadir Capitólio recusa perdão de Trump

Uma das pessoas que cumpriram pena de prisão por participar da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos há quatro anos recusou um perdão do presidente Donald Trump , afirmando: "Estávamos errados naquele dia."

"Aceitar um perdão seria um insulto aos policiais do Capitólio, ao Estado de Direito e, claro, à nossa nação", afirmou.

"Estávamos errados naquele dia, infringimos a lei — não deveriam haver perdões", reforçou ela no programa Newsday da BBC.

Hemphill, apelidada de "vovó MAGA " nas redes sociais em alusão ao slogan de Trump "Make America Great Again", disse que vê o governo Trump tentando "reescrever a história, e eu não quero fazer parte disso."

"Eu me declarei culpada porque sou culpada, e aceitar um perdão só contribuiria para a manipulação e a falsa narrativa promovida por eles."

A decisão de Trump de perdoar ou atenuar as sentenças de quase 1.600 pessoas envolvidas na tentativa violenta de anular a eleição de 2020 foi anunciada apenas algumas horas após sua posse.

No entanto, a decisão gerou reações desconfortáveis entre alguns políticos republicanos.

O senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, afirmou que "simplesmente não consegue concordar" com a medida, acrescentando que ela "levanta questões legítimas de segurança no Capitólio".

Outro senador republicano, James Lankford, de Oklahoma, disse à CNN: "Acredito que precisamos continuar afirmando que somos um partido da lei e da ordem".