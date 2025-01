Europa em crise está preparada para um novo governo Trump?

A professora de engenharia Iris Mühler, do nordeste da Alemanha , é uma dentre uma série de eleitores com quem conversei sobre a expectativa ante as eleições antecipadas do seu país, em fevereiro. E ela não é a única a ter a mesma percepção.

A Europa enfrenta toda uma série de dificuldades domésticas, especialmente nos principais países da União Europeia, a Alemanha e a França. Mas o continente se mostra muito mais preocupado com Donald Trump , desde que ele venceu as eleições presidenciais americanas, em novembro.

"Ele simplesmente não acredita em parcerias onde todos ganham", declarou à BBC a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Ela conviveu com Trump durante seu primeiro mandato e concluiu que ele observa o mundo com a premissa de que existem vencedores e vencidos.

Quando o assunto é comércio e defesa, Trump age mais como um homem de negócios do que como um chefe de Estado americano que valorize as alianças transatlânticas que datam da Segunda Guerra Mundial.

Os líderes europeus observaram boquiabertos as últimas semanas, desde que Trump venceu pela segunda vez as eleições presidenciais americanas.

Em relação ao comércio, Trump claramente está mais furioso com a União Europeia do que durante seu primeiro mandato.

Trump acena com a possibilidade de abandonar a Otan, a aliança militar transatlântica que garante a segurança da Europa há décadas. Ele declarou que "incentivaria" a Rússia a fazer "tudo o que quisesse" com seus aliados europeus se eles "não pagarem" muito mais e ampliarem seus gastos com a defesa.

Qual foi a resposta de Donald Trump? Ele disse que irá impor tarifas generalizadas de 10% a 20% sobre todas as importações e impostos ainda mais altos sobre certos produtos, como automóveis.

Este cenário é desastroso para a Alemanha, que depende das exportações e da indústria automobilística em particular. Sua economia já está trepidando — no ano passado, ela encolheu em 0,2%.

E, por se tratar da maior economia da zona do euro, as dificuldades financeiras da Alemanha ameaçam prejudicar a moeda como um todo.

Getty Images Com Donald Trump, a Otan passa a se preocupar com a possível saída dos Estados Unidos da aliança

Alemanha 'no topo da lista'

Para Merkel, quando ele foi presidente da última vez, Trump parecia determinado a prejudicar a Alemanha.

O vice-diretor do Centro para a Reforma da Europa, Ian Bond, acredita que o país irá permanecer no "topo da lista de prioridades de Trump [no continente]".

"Ele disse no passado que não quer ver carros Mercedes-Benz nas ruas de Nova York", relembra ele. "Mas isso é meio maluco, já que, na verdade, a maior parte dos Mercedes-Benz que você vê nas ruas de Nova York é fabricada no Alabama [EUA], onde a Mercedes possui uma grande fábrica."

"Muitas vezes, ele foi mais hostil com a Alemanha do que com qualquer outro país da Europa. Talvez fique um pouco mais fácil para a Alemanha, com um novo governo mais conservador [após as próximas eleições gerais], mas eu não contaria com isso."

O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, pediu "cabeças frias" após as primeiras horas de Trump como presidente,

O líder alemão disse que as movimentações nas redes sociais sugerem "um mundo à beira de um ataque de nervos", mas que "nem toda entrevista coletiva em Washington, nem todo tuíte, deveria nos levar a debates existenciais".

O apelo de Scholz, ao qual muitos podem simpatizar, é por calma, mas seus críticos podem argumentar que sob sua liderança a Alemanha foi calma demais diante de um mundo em mudança radical.

Uma das críticas mais comuns contra o governo alemão é de que a maior economia europeia não conseguiu se fortalecer, sem gerar crescimento econômico ou aumentar suficientemente seus gastos em defesa.

Já o Reino Unido espera evitar as tarifas de Trump porque não detém esse desequilíbrio comercial com os Estados Unidos. Mas o país pode muito bem ser atingido pela onda de choque, no caso de uma guerra comercial entre os EUA e a União Europeia.

A preparação real da Europa

O estilo enérgico de Trump pode não surpreender seus aliados, após seu primeiro mandato na Casa Branca.

Mas o verdadeiro enigma para a Europa, agora, é sua imprevisibilidade. Quanto de Donald Trump é fanfarronice e intimidação e quanto é promessa de ação?

O vice-presidente do think tank (centro de pesquisa e debates) Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos, Ian Lesser, acredita que as ameaças de tarifas de Trump são reais e que a Europa está longe de estar preparada para elas.

"Eles não estão preparados — ninguém está, na verdade", explica ele. "Esta abordagem muito diferente do comércio global abala muitos alicerces da economia internacional, que passaram décadas evoluindo."

A Comissão Europeia afirma que está pronta para qualquer medida de Trump no seu retorno à Casa Branca. Afinal, trata-se de uma imensa potência comercial no cenário mundial.

Mas Lesser afirma que o maior impacto à Europa pode sobrevir se Trump lançar uma guerra comercial agressiva contra a China. Esta medida poderia resultar em interrupções de cadeias de fornecimento para a Europa e Pequim poderia descarregar uma quantidade ainda maior de produtos baratos nos mercados europeus, em detrimento das empresas locais.

"Para a Europa, a ameaça é dupla: o que os Estados Unidos poderão fazer e o que a China irá fazer em resposta."

Comércio, defesa e o fator Musk

Reuters Uma pesquisa recente indicou que Donald Trump e Elon Musk despertam muita desconfiança na Europa

O que complica ainda mais as coisas é que o comércio e a defesa não são questões separadas para Donald Trump e seu governo.

O novo presidente americano se negou recentemente a descartar ações militares e/ou econômicas contra a Dinamarca, membro da União Europeia e da Otan, se o país não entregasse a Groenlândia, seu território autônomo, aos Estados Unidos.

E o vice-presidente de Trump, J. D. Vance, defendeu condicionar a defesa americana da Europa à não interferência dos órgãos reguladores europeus sobre a plataforma de rede social X, antigo Twitter.

Vance alertou que os Estados Unidos poderão retirar seu apoio à Otan se a União Europeia der prosseguimento à sua longa investigação do X, de propriedade do Menino de Ouro de Trump, Elon Musk.

Musk também demonstrou recentemente sua disposição de assumir lados na política europeia.

Ele lançou repetidos ataques online contra os líderes europeus de centro-esquerda Keir Starmer, do Reino Unido, e Olaf Scholz, o chanceler alemão que está deixando o governo do país. Musk também postou no X que o partido extremista anti-imigração AfD seria a única esperança da Alemanha.

Suas manifestações deixaram muitos chocados na Europa, mas as pesquisas indicam que, na verdade, as controversas postagens de Musk exercem pouca influência sobre a opinião pública europeia.

Trump e Musk despertam ampla desconfiança na Europa, como ilustra uma nova pesquisa encomendada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores, intitulada "A UE e a opinião pública global após as eleições americanas".

Massagear o ego ou acenar com dinheiro?

EPA O presidente francês, Emmanuel Macron, foi um dos primeiros a felicitar Trump nas redes sociais pela sua vitória nas eleições presidenciais americanas pela segunda vez

O fato é que os diferentes líderes europeus detêm técnicas diversas para "domar o Trump", como são chamadas estas tentativas. Alguns deles massageiam o ego nada pequeno do presidente americano.

Neste quesito, o especialista é o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Donald Trump nas redes sociais após sua nova eleição em novembro — e o convidou rapidamente a comparecer à resplandecente reabertura da Catedral de Notre Dame, na capital francesa, repleta de autoridades.

Durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Macron recebeu Trump como convidado de honra na exibição anual de pompa e poderio militar do dia da Queda da Bastilha, em Paris.

Já o Reino Unido sabe que Trump tem uma queda pela Escócia, de onde veio sua mãe, e pela Família Real Britânica. Em 2019, ele apreciou visivelmente um banquete de Estado com a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022) e fez vários elogios ao príncipe William, depois de se reunir com ele no ano passado.

Mas outras autoridades europeias preferem acenar com dinheiro.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aconselhou os líderes da Europa a adotar uma "estratégia de talão de cheques", negociando com Trump em vez de retaliar suas possíveis tarifas de importação.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala em comprar mais gás natural liquefeito dos Estados Unidos (a preços mais altos), como parte dos esforços da Europa para diversificar suas fontes de energia. O continente vem abandonando sua dependência do gás russo, mais barato, desde a invasão da Ucrânia pelo Kremlin, em 2022.

Fontes da Comissão também falam na possível compra de mais produtos agrícolas e armas dos Estados Unidos.

A Europa também deve ser autossuficiente?

O retorno de Donald Trump à Casa Branca vem fazendo os líderes europeus examinarem as fraquezas do continente.

Macron defende, há muito tempo, o que ele chama de "autonomia estratégica" — essencialmente, que a Europa aprenda a ser mais autossuficiente, para poder sobreviver.

"A Europa... pode morrer e isso depende inteiramente das nossas escolhas", declarou ele no ano passado.

A pandemia de covid-19 mostrou como a Europa é dependente dos produtos importados da China, como remédios. E a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin expôs a dependência excessiva da energia russa por parte da Europa.

Macron, agora, soa o alarme em relação aos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos da América têm duas prioridades", segundo o presidente francês.

"Primeiro, os Estados Unidos, e isso é legítimo. Em segundo lugar, a questão da China. A questão europeia não é uma prioridade geopolítica para os próximos anos e décadas."

A grande questão da defesa

Quando o assunto é a defesa, a insistência de Trump para que a Europa aumente seus gastos é geralmente bem aceita — embora o valor desse aumento seja um acalorado tema de debate.

Mas, enquanto Trump fala em aumentar o gasto em percentual do PIB, os europeus discutem como gastar seus orçamentos de forma mais inteligente e conjunta, para fortalecer a segurança do continente.

Emmanuel Macron deseja uma política europeia para a indústria da defesa como um todo. Ele afirma que a guerra na Ucrânia demonstrou que "nossa fragmentação é uma fraqueza".

"Às vezes, nós descobrimos, como europeus, que nossas armas não são do mesmo calibre, que nossos mísseis não são compatíveis."

A preocupação da Europa é que Trump não queira continuar sendo o principal financiador da ajuda militar à Ucrânia, como ocorreu no governo Biden.

Em fevereiro, os líderes da União Europeia convidaram o Reino Unido — uma das duas grandes potências militares da Europa — para uma cúpula informal. A intenção é discutir como trabalhar melhor em conjunto sobre questões de defesa e segurança.

A chefe da defesa da União Europeia e ex-primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, acredita que seja necessária uma unidade de propósito na Europa.

"Precisamos agir de forma unificada", declarou ela. "Com isso, somos fortes. Com isso, também mantemos seriedade no cenário mundial."

Europa mais fraca e dividida?

EPA Alguns acreditam que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pode priorizar o fortalecimento dos laços com Donald Trump e não a união na Europa

Alguns analistas afirmam que a Europa está muito mais fraca e dividida para lidar com Trump 2.0 do que em 2016, quando ele foi eleito pela primeira vez.

Eu diria que a resposta é sim, mas também não.

Sim porque, como dissemos, o crescimento econômico é lento e a política é volátil. Os partidos nacionalistas, populistas e eurocéticos estão ganhando força em muitos países europeus.

Alguns desses partidos, como a AfD alemã, são flexíveis com Moscou. Outros, como o da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, podem estar mais dispostos a priorizar os laços transatlânticos com Trump, em detrimento da unidade europeia.

Mas é preciso ter cuidado ao olhar com lentes cor-de-rosa para a Europa da época em que Trump foi eleito presidente pela primeira vez.

Financeiramente, o norte da Europa certamente estava melhor do que agora. Mas, em termos de unidade, o continente estava profundamente dividido após a crise dos migrantes de 2015.

Os partidos populistas eurocéticos já estavam em crescimento e, após a votação do Brexit, em junho de 2016, surgiram previsões generalizadas de que a União Europeia logo perderia outros países membros e se desintegraria.

Avançando para 2025, a União Europeia superou o Brexit, a pandemia de covid, a crise da migração e o primeiro mandato de Donald Trump. E os países ficaram bastante unidos após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Velho Continente mais cambaleou do que navegou durante essas crises sucessivas, mas a União Europeia segue de pé e as feridas do Brexit, por exemplo, foram curadas com o passar do tempo.

A União Europeia considera o Reino Unido pós-Brexit como um aliado próximo, que compartilha os mesmos valores em um mundo ameaçado pela ambição chinesa, pelo expansionismo russo e por um novo presidente americano, enérgico e imprevisível.

Já a Otan, ainda que esteja preocupada com o comprometimento de Trump junto à aliança, vem se ampliando militar e estrategicamente com a entrada da Suécia e da Finlândia, vizinha da Rússia, após a invasão da Ucrânia pelo Kremlin.

Talvez, apenas talvez, Trump observe menos diferenças e frustrações que o antagonizem com a Europa desta vez.

Esta é uma Europa que reconhece a necessidade de gastar mais com a defesa, como ele exige; que é muito mais cautelosa com a China, como ele espera; e está muito mais voltada para a direita, como ele prefere.

Mas seria esta uma Europa cujos líderes também irão enfrentar Trump, com todas as suas ameaças e fanfarronice, se ele vier a cruzar um limite — seja sobre direitos humanos, liberdade de expressão ou perda de tempo com ditadores?

Está por ser escrito um novo capítulo nas relações entre os amigos rivais dos dois lados do Atlântico.

* Com colaboração de Jessica Parker, correspondente da BBC News em Berlim