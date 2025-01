Um peixe solitário ganha amigos de papelão: a curiosa solução de aquário para curar seu morador

Kaikyokan A medida foi um "último recurso" para resolver os problemas de saúde do peixe-lua, que surgiram após o fechamento do aquário para reformas.

A informação foi divulgada pelo aquário em sua conta no X no início deste mês. E, ao que parece, funcionou. "Parece estar saudável novamente!", escreveu o aquário no dia seguinte.

Em entrevista ao jornal local, Mai Kato, uma funcionária do aquário, disse que o peixe-lua, que chegou ao aquário há um ano, tem uma personalidade "curiosa" e "nadava em direção aos visitantes quando eles se aproximavam do tanque".

Peixes-lua, encontrados em todos os oceanos do mundo, são considerados iguarias no Japão. Eles podem viver até 10 anos em cativeiro, mas não são comumente mantidos em aquários devido aos cuidados minuciosos necessários para mantê-los.

Depois que as fotos e uniformes foram colocados, o peixe "melhorou" no dia seguinte e foi visto "movendo as nadadeiras" no tanque, disse o aquário em uma postagem no X.

A publicação gerou uma onda de apoio nas redes sociais. Alguns usuários compartilharam fotos e vídeos que haviam tirado do peixe-lua em visitas anteriores, enquanto outros prometeram visitá-lo assim que o aquário reabrir.

Esta não é a primeira vez que um aquário japonês encontra soluções inovadoras para entreter os animais sob seus cuidados.