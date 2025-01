Trump pode mesmo acabar com nacionalidade americana automática para quem nasce nos EUA?

"Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem."

Embora Trump tenha prometido acabar com a prática , as tentativas enfrentariam obstáculos legais significativos. A entidade ativista American Civil Liberties Union e outros grupos processaram imediatamente o governo Trump por causa da ordem executiva .

Em 1898, a Suprema Corte dos EUA afirmou que a cidadania por direito de nascença se aplica aos filhos de imigrantes no caso de Wong Kim Ark vs Estados Unidos.

Wong, de 24 anos, era filho de imigrantes chineses que nasceu nos EUA, mas teve a entrada negada no país quando retornou de uma visita à China. Wong argumentou com sucesso que, por ter nascido nos EUA, o status de imigração de seus pais não afetou a aplicação da 14ª Emenda.

"Wong Kim Ark vs Estados Unidos afirmou que, independentemente da raça ou do status de imigração dos pais, todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos tinham direito a todos os direitos que a cidadania oferecia", escreve Erika Lee, diretora do Immigration History Research Center da Universidade de Minnesota. "O tribunal não reexaminou essa questão desde então."