Quem manda no Golfo do México — e como Trump pode mudar o nome?

O presidente dos Estados Unidos disse que mudará o nome do Golfo do México para Golfo da América.

Mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América: foi isso que o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , anunciou ao tomar posse nesta segunda-feira (20/01).

Getty Images Donald Trump quer mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América

"Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América", ele declarou durante uma entrevista coletiva em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, no início de janeiro.

Não está claro como Trump planeja realizar a mudança de nome do Golfo do México, mas logo após suas declarações no início de janeiro, a deputada republicana Marjorie Taylor Greene afirmou que apresentaria rapidamente um projeto de lei para mudar o nome do Golfo do México.

O Golfo do México, que abrange uma área de mais de 1,6 milhão de km², é uma bacia oceânica contida entre o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe, entre os litorais do leste do México, do sudeste dos Estados Unidos e do oeste de Cuba .

"O segundo mandato do presidente Trump teve um GRAN começo", escreveu Taylor Greene no X (antigo Twitter). "Vou apresentar uma [proposta de] legislação o mais rápido possível para mudar oficialmente o nome do Golfo do México para seu nome legítimo, Golfo da América!"

Para o México, o golfo também é fundamental, pois é de lá que é extraída a maior parte do petróleo do país, um dos principais motores de sua economia .

Cinco Estados mexicanos possuem costa no golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Yucatán. Assim como os Estados americanos da Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas, e as províncias cubanas de Pinar del Río e Artemisa.

O corpo d'água foi chamado pela primeira vez de Golfo do México nos mapas europeus do século 16.

A delimitação da fronteira do Golfo do México entre os Estados Unidos, México e Cuba também foi definida pela mais alta autoridade internacional em delimitação de mares, a Organização Hidrográfica Internacional (IHO, na sigla em inglês).

Como escreveu Susan Parker no St. Augustine Record, um jornal local da Flórida, "Baptiste Boazio, o ilustrador e cartógrafo das expedições caribenhas do (explorador inglês) Francis Drake na década de 1580, usou o 'Golfo do México' em seu mapa chamado 'Vista de toda a rota da viagem de Sir Francis Drake às Índias Ocidentais'".

"O mapa de De Bry de 1591 também usa o nome Golfo do México", ela acrescenta.

Já um mapa de 1630 chamou o corpo d'água de "Golfo da Nova Espanha", nome que, sob o Vice-Reino da Nova Espanha, incluía o que hoje é a Flórida, parte do sudeste dos Estados Unidos, México e grande parte da América Central.

Mas Golfo do México é o nome que continuou a ser usado com mais frequência por mais de 400 anos.

Getty Images O Golfo do México é uma das regiões de produção de petróleo offshore mais importantes do mundo

É possível mudar o nome?

Para começar, Trump precisaria da aprovação do México e de Cuba para mudar o nome do Golfo do México.

Mas a presidente do México, Claudia Sheinbaum, já rebateu a proposta de Trump.

Com um sorriso no rosto e mostrando um mapa-múndi de 1607, no qual parte do território mexicano e parte do território dos Estados Unidos aparecem como uma única unidade — sem a separação de fronteiras que existe hoje —, ela sugeriu na quarta-feira (8/1) mudar nome dos EUA para "América Mexicana".

Getty Images Claudia Sheinbaum rebateu Trump mostrando um mapa-múndi de 1607

"Por que não os chamamos (os Estados Unidos) de América Mexicana? Soa bem, não é verdade?".

"Desde 1607, a Constituição de Apatzingán era da América Mexicana. Portanto, vamos chamar de América Mexicana", acrescentou.

Sheinbaum enfatizou que o nome Golfo do México é reconhecido internacionalmente.

"Acredito que ontem, com todo o respeito, o presidente Trump estava mal informado, achando que Felipe Calderón e García Luna ainda governavam o México, mas não. No México, o povo governa", concluiu a presidente.

Em paralelo, o secretário de Economia do país, Marcelo Ebrard, reiterou que o corpo d'água "vai continuar a ser chamado de Golfo do México".

"Não podemos responder a todas as declarações todos os dias", declarou Ebrard.

"Se nos encontrarmos daqui a 30 anos, o Golfo do México ainda vai se chamar Golfo do México. Mas não vamos nos envolver nesse debate. O que vamos fazer é proteger o relacionamento que nossos dois países têm".

Trump também precisaria da avaliação e aprovação de vários organismos internacionais, incluindo a Organização Hidrográfica Internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Grupo de Especialistas das Nações Unidas em Nomes Geográficos (UNGEGN, na sigla em inglês).

Além disso, como o Golfo do México abriga uma grande variedade de habitats e ecossistemas marinhos e costeiros, um novo nome implicaria em mudanças legais nas cartas náuticas, nos mapas oficiais e na legislação nacional, que cada país envolvido teria que contemplar.

Trump pode mudar o nome unilateralmente?

Mesmo que o México e Cuba se oponham à mudança do nome do golfo, é provável que Donald Trump consiga realizar seu desejo, embora outros países possam não reconhecer o nome Golfo da América.

Nos Estados Unidos, há mecanismos para renomear locais reconhecidos pelo governo federal.

Um deles é o Conselho para Nomes Geográficos (BGN, na sigla em inglês), órgão cujo objetivo é estabelecer e manter o uso uniforme de nomes geográficos no governo federal.

O conselho não cria nomes para lugares geográficos, mas aprova ou rejeita novos nomes propostos por agências federais, governos estaduais ou municipais e pela população.

Se levar adiante sua proposta, Trump não seria o primeiro presidente americano a pedir uma mudança de nome geográfico.

Em 2015, o BGN aprovou a solicitação do então presidente Barack Obama para mudar o nome do Monte McKinley, o pico mais alto da América do Norte, para Monte Denali, nome usado por gerações de povos nativos do Alasca, que significa "pico mais alto do mundo".

A montanha havia sido batizada em homenagem a William McKinley, um político de Ohio que foi eleito presidente dos EUA em 1896, e assassinado apenas seis meses após o início de seu segundo mandato.

McKinley nunca pôs os pés no Alasca, e Obama declarou que seu objetivo ao mudar o nome da montanha era melhorar as relações com os povos nativos americanos.

Aliás, Trump indicou no passado que deseja reverter a mudança do nome, para que o Monte Denali volte a se chamar Monte McKinley.

E, se o BGN aprovar um eventual pedido de Trump para mudar o nome do Golfo do México, não seria a primeira vez que mexicanos e americanos divergem sobre como chamar um corpo d'água contido em suas fronteiras.

O rio que atravessa a fronteira entre o Estado americano do Texas e os Estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas é conhecido como Rio Grande entre os americanos, enquanto os mexicanos o chamam de Rio Bravo.