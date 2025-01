A trajetória de Donald Trump em 23 fotos

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro do Queens, em Nova York.

Ele abriu seu negócio em 1968, mas logo começou por conta própria no coração de Manhattan.

Getty Images

Getty Images Trump ao telefone no edifício Trump Plaza, em 1987

Getty Images Trump com as máquinas caça-níqueis do cassino Taj Mahal em Atlantic City

Cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis seguiram, de Atlantic City, Chicago e Las Vegas até Índia, Turquia e Filipinas.

O estilo extravagante de Donald Trump o ajudou a se destacar no mundo dos negócios de Nova York e a ascender ao estrelato no entretenimento com o programa de TV O Aprendiz.