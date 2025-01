Quem são as três primeiras reféns libertadas pelo Hamas

Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari foram libertadas neste domingo (19/1) após 471 dias mantidas como reféns pelo Hamas, após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza.

Libertadas neste domingo, Romi Gonen, de 24 anos, Doron Steinbrecher, de 31, e Emily Damari, de 28, estavam entre as pessoas capturadas pelo grupo militante enquanto tentava escapar do festival Nova durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

A libertação faz parte da primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas , que entrou em vigor neste domingo.

No sábado (18/1), o governo do Egito - país que desempenha um papel significativo na mediação entre Israel e Hamas -, disse que o total de prisioneiros palestinos a serem libertados por Israel é de 1.890 pessoas.

Romi Gonen

Romi viajou de sua casa em Kfar Veradim, no norte de Israel, para o festival Nova.

O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, que representa sua família, disse que ela foi "fazer o que amava, dançar" – algo que estudou durante 12 anos, estrelando apresentações solo e se tornando uma "coreógrafa incrível".

Quando as sirenes soaram durante o ataque do Hamas, Romi ligou para sua família. Sua mãe, Meirav, lembra-se de ter ouvido tiros e gritos em árabe na última ligação com a filha.