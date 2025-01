O ambicioso plano do México para se tornar uma das 10 maiores economias do mundo

O anúncio veio justamente em um momento de grande incerteza para o México, com a posse do novo presidente americano, Donald Trump , que ocorrerá na segunda-feira (20/1) .

Foi uma semana antes da mudança de poder em Washington que altos funcionários do governo e os principais diretores empresariais do país se reuniram na segunda-feira na Cidade do México, para ouvir os objetivos e estratégias apresentadas pela própria presidente, em uma cerimônia especial.

Sheinbaum pretende fazer com que o país produza 50% dos produtos consumidos no mercado interno, criar 100 parques industriais para empregar milhares de pessoas e posicionar o país entre os cinco principais destinos turísticos do mundo.

Um dos seus maiores objetivos é que a economia do México passe a ser a décima maior do planeta.

O secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, definiu o projeto como um "mapa de navegação do México para a nova era que iremos enfrentar".

Por outro lado, o acadêmico Carlos Pérez Ricart, do Centro de Pesquisa e Docência Econômica, destaca que esta "é uma boa resposta ao clima de incerteza vivido no país". Mas ele considera que falta detalhar como atingir este objetivo.

O analista econômico Mario Campa, formado pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México, declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) que, "pelo menos no papel, é a política industrial mais ousada das últimas quatro ou cinco décadas no México".

Durante a apresentação do chamado Plano México, a presidente enumerou 13 grandes metas e definiu prazos e ações do governo para atingi-las:

Ser a 10ª maior economia do mundo. Atualmente, o México ocupa a 12ª posição em relação ao seu Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Banco Mundial. Investimentos de mais de 25% do PIB. O governo e o setor privado devem atingir 30% de investimento em relação ao PIB até o ano 2030. 1,5 milhão de empregos especializados. Criar postos de trabalho na indústria e em profissões especializadas. Aumentar a fabricação no México. 50% dos produtos consumidos no país devem ser fabricados no México em "setores estratégicos", como tecidos, calçados e móveis. 15% dos produtos mundiais fabricados no México. Aumentar a participação mexicana nas exportações ao nível global. Compras do governo de fornecedores locais. O governo deverá realizar a metade das suas compras no mercado nacional. Vacinas mexicanas. Realizar no país todo o processo de fabricação de vacinas com "biotecnologia avançada". Um ano de trâmites para investir. Reduzir de dois anos e meio para um ano o período de trâmites de novos negócios no país, reduzindo as exigências em 50%. Formar 150 mil técnicos e profissionais. A cada ano, aumentar em pelo menos 150 mil o número de pessoas formadas em "setores estratégicos". Investimentos favoráveis ao meio ambiente. As indústrias devem manter políticas de reuso, energia limpa e processamento de resíduos. Financiar 30% de pequenas e médias empresas. O governo e os bancos particulares devem apoiar quase um terço dos negócios médios e pequenos. Top 5 do turismo no mundo. Posicionar o país entre os cinco destinos mais visitados do planeta. Reduzir a pobreza e a desigualdade. Manter e ampliar os 9,5 milhões de mexicanos que saíram da pobreza nos últimos seis anos.

Sheinbaum também apresentou uma lista de 15 datas-chave imediatas para a implementação das novas ações, entre janeiro e abril deste ano.

"Saímos de uma época em que o planejamento não era necessariamente o eixo central de uma visão", destacou ela.

Parte do equilíbrio necessário para o desenvolvimento geral do país, saindo do enfoque sobre a região de fronteira com os Estados Unidos, é a definição de 12 "Polos de Bem-Estar" – áreas estratégicas onde serão criadas indústrias, conforme os recursos locais.

"O objetivo [...] é que todos nós nos incorporemos a esta visão do nosso país, que façamos parte, cada um dos mexicanos e mexicanas, por mais diferenças que possamos ter, de uma visão de longo prazo do nosso país", declarou a presidente. "É para isso que estamos convidando a todos."

Getty Imagem Um dos setores estratégicos que Sheinbaum pretende priorizar no México é a produção têxtil

Fabricado no México

O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. E a estratégia de industrialização de Sheinbaum é manter o país como fornecedor para o grande mercado norte-americano.

Mas um dos principais destaques do Plano México é voltar a fabricar no país produtos que, nas últimas décadas, eram trazidos do exterior, principalmente da China.

Ao longo do tempo, o país deixou de produzir o que consumia para importar produtos da Ásia. Atualmente, 10% das exportações chinesas têm como destino o México, segundo o secretário da Fazenda mexicano, Rogelio Ramírez.

"Esta queda de participação nos custou, sobretudo ao México e aos Estados Unidos – os dois países com maior população e menos ao Canadá –, muitas indústrias, muitos empregos, muita perda de atividade", destacou ele. "Principalmente, setores completos da economia."

Campa explica que o novo plano não prevê a substituição de importações como no passado, quando havia outro contexto. Trata-se de um novo enfoque sobre o mercado nacional.

A existência de um plano integral possibilita atingir metas como as apresentadas, explica ele, mas sua execução será fundamental.

"Parece para mim ser um plano abrangente, pois aborda aspectos como tarifas de importação específicas, um fundo de desenvolvimento para pequenas e médias empresas, investimentos em energia, investimentos mistos em infraestrutura e logística, simplificação de trâmites de investimento, aumento do número de engenheiros, a parte fiscal que facilita o nearshoring (relocalização), a construção de polos com parques industriais e a pesquisa científica", destaca Campa.

Mas o desenvolvimento social é fundamental e precisa acompanhar o plano. Afinal, a mão de obra qualificada e aspectos básicos, como morar perto do trabalho, são essenciais para o bom desenvolvimento dos polos industriais.

"Existem casos de diretores de indústrias muito grandes que comentam sobre o déficit de moradias, que causa rotação de pessoal", destaca ele. "E a mão de obra qualificada, às vezes, é subestimada, mas é muito importante porque evita a rotação."

Pérez Ricart é cético sobre a disponibilidade de orçamento em valores suficientes para o investimento público da magnitude defendida por Sheinbaum.

"O plano é inovador porque apresenta um diagnóstico, metas claras e formas de atingir seu objetivo. Existe uma ideia de país", destaca ele.

"Mas não está claro se será investido muito mais dinheiro do que já se investia em tudo aquilo."

E Trump?

O retorno de Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro gerou expectativas sobre suas futuras decisões políticas.

Pérez Ricart relembra que, diferentemente do primeiro mandato, o republicano já não tem expectativas de reeleição. Por isso, suas políticas poderão ser mais agressivas, já que ele não receia o voto de reprovação, se algo sair mal no seu governo.

O México e o Canadá – dois vizinhos e parceiros comerciais dos Estados Unidos – já foram ameaçados de tarifas de importação por problemas como a migração ou o tráfico de drogas. E a reação dos dois países frente a Washington também é motivo de expectativa.

Para Pérez Ricart, não existe um plano que possa preparar o México para o que surgir a partir da posse de Trump nos Estados Unidos.

"Não existe uma receita nem resposta adequada para Donald Trump", destaca ele. "Aqui, ninguém tem a solução."

"A presidente [mexicana] está fazendo o melhor que pode dentro das circunstâncias. Mas a incerteza em termos de tarifas e intervencionismo é tão grande que nada pode ser planejado."

Mario Campa também acredita que não existe garantia de que o Plano México possa avançar conforme o previsto. Mas ele o considera um bom "instrumento de defesa e negociação" – especialmente as tarifas de importação que o México pretende impor a certos produtos industrializados da China, o que também é esperado por parte de Trump.

"O protecionismo dos Estados Unidos chegou para ficar por um bom tempo e o México precisa deste tipo de projeto, como o Plano México, como opção 'B' de longo prazo", conclui ele.

Análise de Daniel Pardo, correspondente da BBC News Mundo no México

Seja ou não uma resposta à eleição de Donald Trump, é inevitável entender a apresentação do Plano México como exatamente isso: uma convocação à calma, um gesto de unidade nacional, um exercício de ordem e prudência ante os tempos convulsionados que podem estar à nossa frente.

Claudia Sheinbaum mostrou mais uma vez seu perfil acadêmico, rigoroso e meticuloso. Sua apresentação gera consenso em seu diagnóstico e nas soluções, mas também ceticismo pela sua viabilidade.

Se existe alguma dúvida de que havia outro objetivo, além de definir as bases do futuro (como oferecer um golpe de opinião), é preciso observar que a apresentação ocorreu no majestoso pátio do Museu Nacional de Antropologia do México, uma entidade que ensina a grandeza do país. E contou com a presença de importantes figuras do empresariado, como Carlos Slim Domit, filho do homem mais rico do México, Carlos Slim Helú.

"O objetivo é fazer do México o melhor país do mundo", anunciou a presidente. E não são poucos os mexicanos, ricos ou pobres, empresários ou trabalhadores, que acreditam que é possível alcançar esta meta.

O pessimismo alarmista gerado em 2016, com a primeira eleição de Trump, passou longe desta vez. A maioria dos mexicanos, mesmo frente à ameaça de impostos de importação e das deportações trumpistas, agora acredita que o país segue por bom caminho e que está em boas mãos.

Sheinbaum conta com uma popularidade inédita de 80%. É um índice invejável para qualquer presidente, atribuído ao seu perfil técnico e às suas posições políticas.

O desafio, agora, será manter este índice.