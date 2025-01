Ao votar em Trump eleitores decidiram que o preço dos ovos importa mais que a invasão do Capitólio, diz autor de 'Como as democracias morrem'

Divulgação Steven Levitsky é autor de 'Como as democracias morrem' Há quatro anos, o cientista político americano Steven Levitsky, da Universidade de Harvard, foi um dos primeiros a caracterizar a insurreição no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro como uma "tentativa de autogolpe" de Donald Trump. Autor do livro clássico da ciência política Como as democracias morrem, Levitsky diz à BBC News Brasil que o retorno ao poder de Trump, quatro anos depois e pela via eleitoral, deve levar os Estados Unidos a deixar de ser uma democracia e se converter no que ele chama de "um regime autoritário competitivo", no qual as eleições seguem existindo, mas sem que as regras do jogo sejam devidamente cumpridas.

Segundo ele, eleitores nas democracias latinas e europeias, assim como nos EUA, estão de mau humor com seus governos e votando contra o status quo. Para ele, em novembro passado, os eleitores americano decidiram que "o preço dos ovos importa mais do que a invasão do Capitólio", optaram por mudança e votaram contra o governo. Para o pesquisador, que a opção na cédula fosse Donald Trump é o resultado de falhas sucessivas, tanto da elite política quanto de todas as instituições e seus mecanismos de pesos e contra-pesos, dos quais os EUA costumavam se orgulhar. "Nunca fomos o modelo de democracia que fingíamos ser", diz Levitsky. REUTERS/Stephanie Keith Invasão do Capitólio em 2021 não impediu Trump de concorrer (e vencer) a eleição de 2024 Levitsky espera ver um governo Trump com muito mais condições de executar políticas públicas do que o republicano fez no primeiro mandato e chama de "besta feroz" a coalizão do líder carismático com os bilionários donos das maiores redes sociais, em especial Elon Musk, dono do X.

"Não regulamentadas, redes sociais podem ser uma ameaça real à qualidade e estabilidade das democracias", diz Levitsky. Leia a seguir os principais trechos da entrevista de Levitsky, concedida à BBC News Brasil via chamada de vídeo e editada por concisão e clareza: BBC News Brasil - Você foi um dos primeiros pensadores a dizer que o 6 de janeiro foi uma tentativa de autogolpe de Trump. No momento em que o ataque ao Capitólio completa 4 anos, Trump está voltando para a Casa Branca, depois de vencer as eleições no voto popular e no colégio eleitoral. O que o atual momento político dos EUA significa?

Steven Levitsky - É um mau sinal. Uma das coisas críticas ou mais importantes para preservar uma democracia ao longo do tempo é que, quando há tentativas de subverter as instituições democráticas, seja um golpe presidencial ou uma tentativa de roubar uma eleição ou violência política, esses atos contra a democracia devem ser denunciados com força e rejeitados por toda a elite política. Como ocorreu no Brasil em 2023, muito mais do que nos Estados Unidos em 2021. Mas o fato de termos Donald Trump como presidente novamente, apesar de ele ter tentado muito abertamente derrubar uma eleição e bloquear uma transferência pacífica de poder, em primeiro lugar, é um sinal de que nossas instituições falharam. Os nossos alardeados controles constitucionais de que os americanos tanto se orgulham falharam sistematicamente: o Congresso dos EUA não conseguiu destituir e condenar Trump, o que o teria impedido de concorrer em 2024; a justiça norte-americana não conseguiu responsabilizar Trump; e, então, o Partido Republicano, apesar de uma tentativa de golpe, o nomeou candidato novamente.

E não há sequer um consenso realmente alargado contra a insurreição de 6 de janeiro, apesar de a maioria dos americanos a rejeitar. Donald Trump e muitos dos seus apoiadores continuam abraçando essa insurreição. Esse é um sinal do que os cientistas políticos chamam de democracia não consolidada. BBC News Brasil - Ao longo de décadas, os EUA tomaram todo tipo de medidas ao redor do mundo justificando a necessidade de implantar e defender a democracia. Em alguma medida foi o que vimos com a China, na Venezuela, em relação a Cuba, etc. O senhor, no entanto, avalia que o país está enfraquecendo a sua própria democracia com Trump. O que as escolhas do eleitorado americano neste momento revelam? Levitsky - O que aconteceu [com a eleição de Trump] foi um fracasso das instituições e das elites. Nenhuma sociedade pode confiar nos eleitores para defender a democracia. E isso foi essencialmente o que os políticos nos EUA fizeram.