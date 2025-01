Como será a cerimônia de posse que levará Trump de volta à Casa Branca

As apresentações musicais e os discursos de abertura estão programados para começar no palco principal do evento, às 9h30 no horário local (11h30 no horário de Brasília).

Em seguida, ocorrerá o juramento de Trump e Vance, seguido pelo discurso inaugural.

Os discursos serão realizados em área interna, dentro da rotunda do Capitólio, devido à previsão de frio em Washington. Antes, essa parte da cerimônia ia ser realizada no gramado oeste do Capitólio.