3 razões por que 'tarifaço' de Trump não é o único problema da China

A China divulgará em breve os números do PIB (Produto Interno Bruto) para 2024, que deve ter sido afetado por uma crise imobiliária, endividamento do governo e desemprego entre jovens.

Os investidores, no entanto, estão se preparando para a ameaça de Trump de cobrar impostos sobre os US$ 500 bilhões (R$ 3,018 trilhões) em produtos chineses importados pelos EUA.

Em geral, os especialistas concordam: o Banco Mundial diz que a China pode atingir um crescimento anual de 4,9% devido ao aumento das exportações e do baixo custo do empréstimo no país.

Entenda três razões pelas quais a China tem desafios maiores do que as taxas de Trump.

Xi quer transformar a China de polo mundial de produtos baratos em uma potência de alta tecnologia até 2035, mas não está claro como a indústria continuaria a ser o principal fator de crescimento diante do aumento dos tributos.

Getty Images Especialistas dizem que há problemas profundos na economia da China

2. As pessoas estão gastando menos

Na China, a riqueza das famílias está em grande parte aplicada no mercado imobiliário.

Antes da crise imobiliária, o setor representava quase um terço da economia da China, empregando milhões de pessoas, de construtoras e incorporadoras a produtores de cimento e designers de interiores.

Pequim implementou uma série de políticas para estabilizar o mercado imobiliário. E o órgão fiscalizador do mercado financeiro do país, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), disse que apoiará vigorosamente as reformas.

Mas ainda há muitas casas e propriedades comerciais vazias, e esse excesso de oferta continua a forçar a queda dos preços.

A baixa do mercado imobiliário deve chegar ao fundo do poço este ano.

Mas o banco americano Goldman Sachs diz que a crise será um entrave ao crescimento econômico da China por "vários anos".

E a crise imobiliária já atingiu duramente o consumo das famílias.

Nos últimos três meses de 2024, o consumo das famílias contribuiu com apenas 29% para a atividade econômica da China, abaixo dos 59% que representava antes da pandemia.

Essa é uma das razões pelas quais Pequim aumentou as exportações. O país quer compensar a queda no consumo doméstico com exportação de carros novos, itens de luxo e outros produtos.

O governo até introduziu programas como trocas de eletrodomésticos, onde as pessoas podem trocar suas máquinas de lavar, micro-ondas e panelas elétricas de arroz por aparelhos novos.

Mas os especialistas se perguntam se esse tipo de medida por si só é suficiente ou se o país precisa lidar com os problemas mais profundos da economia.

Eles dizem que as pessoas precisam de mais renda para que o consumo volte a ser o que era antes da covid-19.

"A China precisa trazer de volta o espírito de consumo da população e ainda estamos longe disso", diz Shuang Ding, economista-chefe para a China e Norte da Ásia no banco britânico Standard Chartered.

"Se o setor privado começar a investir e inovar, isso pode aumentar a renda e as perspectivas de emprego, e as pessoas terão mais confiança para consumir."

A dívida pública alta e o desemprego também afetaram a poupança e os gastos.

Os números oficiais sugerem que a taxa de desemprego entre os jovens continua alta em comparação com antes da pandemia, e que os aumentos salariais estagnaram.

3. Empresas não estão mais se mudando para a China como faziam antigamente

O presidente Xi prometeu investir nas indústrias de ponta que o governo chama de "novas forças produtivas".

Até agora, isso ajudou a China a se tornar líder em produtos de energia renovável, como painéis solares e baterias de veículos elétricos.

No ano passado, a China também ultrapassou o Japão como o maior exportador de carros do mundo.

Getty Images As exportações de veículos elétricos têm sido um fator de crescimento para a China

Mas o cenário econômico que deixa a desejar, as dúvidas sobre tarifas e outras incertezas geopolíticas significam que o apetite de empresas estrangeiras por investimentos na China está contido.

"As empresas não veem um futuro brilhante. E o que o país quer é um conjunto mais diversificado de investidores chegando", diz Stephanie Leung, da plataforma de gestão de patrimônio StashAway.

Por todos esses motivos, os especialistas acreditam que as medidas para apoiar a economia aliviarão apenas parcialmente o impacto de possíveis novas taxas dos EUA.

"Pequim deve tomar medidas grandes e ousadas ou aceitar que a economia não vai crescer tão rápido", escreveu em um relatório recente Hui Shan, especialista em China do Goldman Sachs. "Esperamos que eles escolham o primeiro."

"A China precisa estabilizar os mercados imobiliários e criar empregos suficientes para garantir a estabilidade social", diz Ding, do banco Standard Chartered.

De acordo com o China Dissent Monitor, iniciativa que monitora a situação sociopolítica chinesa, houve mais de 900 protestos na China entre junho e setembro de 2024, 27% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Eles foram liderados por trabalhadores e proprietários de imóveis.

Esse tipo de tensão social como resultado de insatisfações econômicas e perda de riqueza é um problema para o Partido Comunista Chinês.

Afinal, o crescimento explosivo transformou a China em uma potência global, e a promessa de maior prosperidade ajudou amplamente seus líderes a manterem um controle rígido sobre a dissidência.