TikTok banido nos EUA: o que ainda pode evitar bloqueio a partir de domingo?

Suprema Corte decidiu nesta sexta manter a lei que prevê a interrupção dos serviços do TikTok aos mais de 170 milhões de usuários da plataforma nos Estados Unidos. Se o aplicativo quiser sobreviver, terá que contar com um acordo de última hora — político ou financeiro.

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (17/1) manter a lei que prevê a interrupção dos serviços do TikTok aos mais de 170 milhões de usuários da plataforma no país.

A decisão estabelece que as proteções à liberdade de expressão contidas na Primeira Emenda da Constituição americana, argumento usado no recurso da ByteDance, não impedem que o TikTok seja banido.

Os juízes concluíram que a proibição à operação do aplicativo, justificada pelo Congresso como um caminho para resguardar a segurança nacional e prevenir que uma empresa com origem em outro país pudesse coletar grandes volumes de dados de dezenas de milhões de americanos, tinha um critério mais fácil de ser atendido do que as leis que regulam diretamente o conteúdo do discurso.

A opinião da Corte foi limitada — os juízes reconheceram a pressão de tempo para emitir a decisão — e evitou outras questões complexas, como se as preocupações sobre a influência chinesa no algoritmo do TikTok justificavam que ele fosse banido.