O grupo satanista por trás de abuso e violência contra crianças online

Counter Terrorism Policing South East Cameron Finnigan Um adolescente envolvido no que a polícia descreveu como uma rede terrorista satanista que visava crianças online para chantagem e violência sexual foi condenado a seis anos de prisão no Tribunal Central Criminal, conhecido como Old Bailey, em Londres. Cameron Finnigan se declarou culpado de incitação ao suicídio, posse de um manual de terrorismo e imagens indecentes de uma criança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O julgamento mostrou que o jovem de 19 anos, de Horsham, na Inglaterra, fazia parte de um grupo satanista de direita radical chamado 764, que a polícia antiterrorismo adverte que representa "uma imensa ameaça".

Pelo menos quatro adolescentes britânicos foram presos em conexão com as atividades do grupo, que chantageia crianças — principalmente meninas — para que pratiquem atos sexuais, se automutilem ou tentem até suicídio. Aviso: este artigo contém conteúdo perturbador Em uma audiência anterior, Finnigan se declarou culpado de cinco acusações — e agora, na quinta-feira (16/1), foi condenado a cumprir uma pena de seis anos de prisão e três anos em regime condicional após ser libertado.

O juiz disse que ele representava "um alto risco de danos graves ao público". Finnigan foi preso em março de 2024 depois que a polícia recebeu informações de que ele tinha uma arma. Nenhuma arma de fogo foi encontrada na casa dele, mas depois de analisar seus dispositivos digitais, os policiais encontraram bate-papos online em que ele incentivava uma jovem, que acredita-se estar na Itália, a transmitir ao vivo seu próprio suicídio.

Os policiais não conseguiram identificar esta mulher, e não sabem o que aconteceu com ela. Em bate-papos online, Finnigan se gabava para outros membros do 764 sobre suas tentativas de fazer com que as crianças se automutilassem. A detetive Claire Finlay, chefe da Polícia de Combate ao Terrorismo da região de South East, na Inglaterra, diz que os membros do grupo competiam para ver quem era o mais radical:

"Se você consegue fazer alguém se automutilar, você está se saindo muito bem nesse grupo. Se você consegue fazer com que se matem, você está chegando ao auge." Um documento em PDF de 11 páginas também foi encontrado no computador de Finnigan, dando instruções detalhadas sobre como realizar um ataque terrorista com "vítimas em massa" usando um caminhão, armas de fogo ou facas. E na plataforma de troca de mensagens Telegram, ele e outros membros planejaram o que chamaram de "semana do terror".