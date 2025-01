Governo de Israel aprova cessar-fogo em Gaza

As objeções dos ministros de direita radical no governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não foram suficientes para rejeitar o acordo.

YOUSSEF ALZANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images Pessoas celebram anúncio do cessar-fogo em região central da Faixa de Gaza, em 15 de janeiro de 2025

Segundo o gabinete de Netanyahu, os primeiros reféns poderão ser libertados já no domingo (19). Os nomes dos 33 reféns que serão soltos em uma primeira etapa do acordo já foram divulgados.

A expectativa é que essa etapa estabeleça as bases para um acordo mais duradouro, evitando a retomada imediata do conflito armado.

Getty Images Manifestantes em Tel Aviv pedindo o retorno dos reféns mantidos na Faixa de Gaza reagem após o anúncio do cessar-fogo

A situação agora

Enquanto isso, a violência persiste. Desde o anúncio do acordo, mais de 100 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses, incluindo 27 crianças e 31 mulheres, segundo a defesa civil de Gaza.

Bombardeios recentes atingiram casas em diferentes partes do território, agravando ainda mais a crise humanitária.

A situação humanitária em Gaza é crítica, com 91% da população enfrentando insegurança alimentar aguda, segundo dados da ONU.

Os suprimentos de ajuda humanitária diminuíram drasticamente desde o início do conflito.

Antes de outubro de 2023, cerca de 500 caminhões de ajuda, incluindo combustível, entravam em Gaza diariamente. No entanto, em outubro de 2024, essa média caiu para apenas 37 caminhões por dia.

Getty Images Danos em edifício residencial após ataque aéreo israelense em Jabalia, ocorrido em 16 de janeiro, depois de Israel e Gaza chegarem a um acordo de cessar-fogo

A agência da ONU dedicada às crianças, a Unicef, relatou que "milhares de carregamentos de ajuda" estão retidos em armazéns na Jordânia, aguardando para entrar em Gaza.

Rosalia Bollen, porta-voz da Unicef, disse ao programa Today, da BBC Radio 4: "Estamos muito esperançosos de que as condições no terreno melhorem com o cessar-fogo."

Contudo, mesmo que os suprimentos sejam liberados, haverá grandes desafios para distribuí-los devido aos danos na infraestrutura e à insegurança na região.

No país liderado por Netanyahu, a política interna refletiu as tensões em torno do acordo, que teve resistência de membros do governo de direita radical, como Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.