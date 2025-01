Turismo: 7 tendências de viagem que vão bombar em 2025

Getty Images Seja para observar as estrelas, fazer um detox digital ou encontrar um romance de férias, as pessoas estão buscando se reconectar com algo maior do que elas mesmas Quais as tendências de viagem previstas para 2025? As previsões de empresas do setor de turismo, reunidas a partir de dados de pesquisa, comportamento do usuário e reservas futuras, funcionam como uma vitrine anual para o setor, identificando tendências e considerando como e por que vamos explorar o mundo.

"As pessoas são atraídas pelas tendências porque elas oferecem um senso de estrutura e compreensão em um mundo cada vez mais complexo e acelerado", explica Jenny Southan, CEO da Globetrender, agência líder mundial em previsão de tendências para viagens.

"Quando se trata de viajar, as tendências oferecem clareza e um roteiro de como se envolver com o mundo ao nosso redor." Para a futurista cultural Jasmine Bina, CEO da Concept Bureau e analista em comportamento do consumidor, elas são um símbolo dos nossos anseios mais profundos. "As tendências de viagem são uma janela para o que as pessoas realmente desejam quando as regras da vida cotidiana são suspensas", diz ela.

"Neste momento, o que elas realmente querem é se sentir transformadas." Embora o setor de viagens tenha retornado em grande parte aos níveis pré-pandemia de covid-19, a incerteza econômica, as guerras em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio e a mudança de presidência nos Estados Unidos estão fazendo com que 2025 seja tudo, menos previsível. "Pode-se dizer que talvez estejamos procurando novas âncoras", afirma Bina.

"Tendências de viagem como para observação de estrelas, romance de férias, turismo nostálgico, turismo do sono, detox digital e assim por diante nos mostram que as pessoas estão buscando se reconectar com algo maior do que elas mesmas." Southan concorda. "As tendências criam uma narrativa compartilhada — um senso de descoberta coletiva — em que todos somos participantes de um diálogo global sobre o que é importante", avalia. "Seja o fascínio por destinos fora do comum ou o desejo de 'viajar com propósito', as tendências nos fornecem uma âncora, facilitando a compreensão de onde nos encaixamos no cenário mais amplo das viagens globais."

A seguir, estão algumas das principais tendências previstas para 2025, de acordo com as previsões de algumas das maiores empresas e operadoras de turismo do mundo. Getty Images As experiências de passeios noturnos estão se tornando cada vez mais populares, como as visitas ao museu do Palácio Topkapi, em Istambul 1. 'Noctourism' (turismo noturno) O noctourism (turismo noturno) engloba experiências de viagem noturnas, desde museus que abrem à noite até praias bioluminescentes e observação da aurora boreal. Em 2025, a atividade solar atingirá seu nível mais alto em décadas, emitindo um número maior do que a média de partículas carregadas para interagir com a atmosfera da Terra, gerando oportunidades significativas de avistar a aurora boreal.