Por que você provavelmente não está lavando suas toalhas com a frequência necessária

Getty Images Micróbios da toalha podem formar biofilmes que alteram aparência do tecido Será que a toalha que você usou para se enxugar hoje estava realmente limpa? Muita gente coloca a toalha na máquina de lavar uma vez por semana. Alguns demoram mais. Um estudo publicado em 2020 com 100 participantes apontou que que cerca de um terço lavava as toalhas uma vez por mês e, em uma pesquisa no Reino Unido, entrevistados chegaram a admitir que só faziam a lavagem uma vez por ano.

As fibras felpudas podem não necessariamente exibir sinais de sujeira, mas elas são berço de milhões de micróbios. Estudos demonstraram que as toalhas podem ficar rapidamente contaminadas por bactérias comumente encontradas na pele e até no intestino.

Parte dos micro-organismos vem de nós mesmos. Isso porque mesmo depois do banho o corpo ainda está cobertos por micróbios — e alguns deles passam para as toalhas. Fungos e bactérias suspensas no ar também podem chegar às fibras quando a toalha está no varal e algumas bactérias vêm da água utilizada para lavagem. No Japão, algumas pessoas chegam a usar a água residual do banho para lavar as roupas no dia seguinte, um costume que, conforme um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tokushima, ainda que economize água, pode transferir diversas bactérias presentes na água da banheira para as roupas.

A prática de deixar a toalha secando dentro do banheiro também é problemática. Cada vez que a descarga é utilizada, a peça provavelmente vai receber uma leve pulverização de bactérias do vaso sanitário, sem falar nas partículas de resíduos corporais de quem usa o lavatório. Ao longo do tempo, esses micróbios podem começar a formar biofilmes com capacidade inclusive para alterar a aparência das toalhas. Depois de dois meses, mesmo com lavagem regular, as bactérias presentes nas fibras das toalhas de algodão começarão a tirar o brilho aparente do tecido.

Getty Images Especialista recomenda lavar toalhas uma vez por semana Nesse sentido, o quanto devemos nos preocupar com as bactérias que vivem nas toalhas? A professora de biologia Elizabeth Scott, uma das diretoras do Centro Universitário Simmons de Higiene e Saúde Doméstica e Comunitária de Boston, nos Estados Unidos, ressalta que nossa própria pele é habitat de mais de mil espécies diferentes de bactérias, ao lado de muitos outros fungos e vírus. A maioria, ela acrescenta, faz bem ao organismo, protegendo o corpo contra infecções causadas por outras bactérias, decompondo parte das substâncias com as quais entramos em contanto no dia a dia e desempenhando papel importante no desenvolvimento do sistema imunológico.

Muitas das bactérias encontradas nas toalhas são das mesmas espécies que encontramos na pele e que habitam os ambientes em que circulamos. Incluem espécies de Staphylococcus e Escherichia coli, frequentemente encontradas no intestino humano, além de Salmonella e Shigella, causadoras comuns de doenças alimentares e diarreia. Algumas são patógenos oportunistas, inócuas até atingirem um local em que possam causar danos, como um corte. Podem desenvolver a capacidade de produzir certas toxinas ou conseguir infectar pessoas com sistema imunológico enfraquecido.