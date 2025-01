O sucesso dos aplicativos para trocar de casa com estranhos nas férias

Liz Barlow A troca de casas permitiu que Liz Barlow e seu marido Ivan Greenaway tirassem férias para lugares diferentes, pagando menos por isso. Convidar um estranho para ficar na sua casa pode não parecer um feriado relaxante. Mas, para alguns viajantes, a troca de casas vale a pena o voto de confiança. "É como um encontro, só que de casas", conta Liz Barlow.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A consultora de gestão britânica semiaposentada de 70 anos já fez 31 trocas de casas. Ela calcula ter economizado mais de 20 mil libras (cerca de R$ 148 mil) se hospedando de graça na casa de outras pessoas.

Ela e o marido, Ivan Greenaway, de 72 anos, são de North Yorkshire, no nordeste da Inglaterra. Eles começaram a trocar de casa em 2015 — não sem ter certas reservas. Barlow se lembra claramente de pensar: "será que alguém irá destruir minha casa? Roubar minhas coisas? É algo importante no começo, até que você faz." Sua primeira troca levou o casal para um bangalô isolado na Austrália e, depois, para a África do Sul, onde eles ficaram em uma casa no alto de um penhasco, decorada com curiosos móveis de madeira.

Mas Barlow sonha até hoje com uma casa no meio da floresta, onde eles se hospedaram no Alasca. Liz Barlow Liz Barlow e seu marido usaram a casa no meio da floresta como base para conhecer o Alasca. "Foi simplesmente deslumbrante nos sentarmos no terraço, observando as árvores", relembra ela. "Nas duas semanas em que estivemos lá, houve uma onda de calor. Visitamos a feira local, o rodeio e, no meu aniversário, fomos andar com renas. Foi fantástico." Para Barlow e Greenaway, a troca de casas proporciona sua imersão no modo de vida de outra pessoa, o que pode trazer alguns pedidos incomuns.

"Quando ficamos no Alasca, ela [a dona da casa] nos disse o que queria que salvássemos se houvesse um terremoto", relembra ela. "Não eram suas fotos de família, nem suas joias. Eram as suas colchas de artesanato." Liz Barlow O terraço de uma das casas onde Liz Barlow se hospedou em Washington DC, nos Estados Unidos. A ideia de troca de casas data dos anos 1950, quando professores começaram a procurar opções de viagens baratas durante as férias de verão. Mas, para a maioria das pessoas, quem chamou a atenção para a troca de casas foi a comédia romântica O Amor Não Tira Férias (2006). A história da troca de casas entre Kate Winslet e Cameron Diaz para as festas de final de ano inspirou Rebecca Pyatt, de Honley, em West Yorkshire (centro-norte da Inglaterra). Ela deu seu voto de confiança na época em que lecionava nas ilhas Seicheles, em 2017.

"Você tem simplesmente o prazer de sair de férias, mas vivenciando a vida e a cultura de outras pessoas", descreve ela, hoje com 35 anos. "Você pode ir para hotéis em Paris e Roma, mas é um tanto artificial. Você não vivencia realmente como é morar naquelas cidades." Rebecca Pyatt Rebecca Pyatt com seu parceiro Sam e o filho do casal, Archer, em férias na Holanda. Pyatt conseguiu captar pessoalmente parte daquela magia de Hollywood, quando ela e seus amigos ficaram na mesma casa usada pelos membros do elenco de 007 Contra Spectre (2015), durante as filmagens no México. "Era uma casa imensa, bem perto da praia e tinha uma piscina infinita e um chef de cozinha próprio", conta Pyatt.