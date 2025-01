Grão-de-bico por batata: as empresas russas que estão usando escambo para evitar sanções pela guerra na Ucrânia

Getty Images Com 3 bilhões de litros anualmente, Rússia é o maior produtor de vodca do mundo Houve uma época, nos anos 1980, em que o limitado acesso a dólares levou importadores soviéticos a pagar por compras de Pepsi com caixas de vodca Stolichnaya. Mais para o fim da década, a PepsiCo chegou a receber submarinos, um destroyer e navios petroleiros como contrapartida para enviar carregamentos do refrigerante para a União Soviética, em um período em que tentava expandir sua marca no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estamos desarmando a União Soviética mais rápido que vocês", brincou o diretor da PepsiCo, referindo-se ao contrato para o assessor de segurança nacional do presidente americano George H. W. Bush, segundo os arquivos do jornal The New York Times.

Com o acordo, a URSS de Mikhail Gorbachev receberia o equivalente a US$ 3 bilhões em produtos. Para a Pepsi, a estratégia deu certo. Mesmo com o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia continua sendo o segundo maior mercado da marca fora dos Estados Unidos. E, passadas pouco mais de duas décadas, o escambo está de volta ao país.

As sanções internacionais impostas devido à guerra na Ucrânia levaram as empresas a recorrer à mais antiga forma de comércio conhecida – a ponto de, recentemente, o próprio governo russo ter elaborado e divulgado um guia do escambo. As sanções tiveram início ainda em 2014, quando a Rússia anexou unilateralmente a península ucraniana da Crimeia, e recrudesceram com a invasão ao território ucraniano em 2022. Elas incluem bloqueios ao fornecimento de tecnologia, congelamento de ativos, penalizações bancárias e a proibição da compra de petróleo e gás da Rússia.

Getty Images Primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev toma copo de Pepsi sob o olhar atento do então vice-presidente americano Richard Nixon: refrigerante se tornou extremamente popular na Rússia O tema ganhou ainda mais relevância na Rússia com a recente ameaça dos Estados Unidos aos bancos internacionais que operam no país. O banco de dados da Faculdade de Administração da Universidade Yale, nos Estados Unidos, indica que mais de mil empresas de todo o mundo reduziram suas operações na Rússia, incluindo alguns dos principais bancos europeus e americanos. "Muitos simplesmente se retiraram ou reduziram suas operações, prevendo novas sanções. Até bancos muito rentáveis, como o austríaco Raiffeisen, estão reduzindo os empréstimos", declarou à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, a economista Gayle Allard, professora da Universidade IE, na Espanha.

As novas sanções contra a Rússia — e como essa estratégia está afetando a economia do país

Guerra na Ucrânia: qual o impacto das sanções contra Rússia após um ano da invasão? Pressão sobre terceiros Muitos bancos europeus e americanos já deixaram de oferecer crédito para clientes russos, mas Washington aumentou a pressão sobre instituições de outros países que continuam operando na Rússia. Os Estados Unidos ameaçam confiscar ativos, aplicar multas ou rescindir suas relações como correspondentes bancários. A pressão sobre os bancos de outros países que continuam operando na Rússia aumentou no início de 2023, quando o governo Biden ameaçou desconectar do sistema bancário americano as instituições financeiras que auxiliassem o esforço bélico de Moscou.