A 'tempestade perfeita' que faz de incêndios de Los Angeles os 'mais destrutivos' da história da cidade

Getty Images As chamas consumiram mais de 2 mil edifícios em Los Angeles Uma série de incêndios estão ocorrendo simultaneamente na cidade de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos. Segundo autoridades locais, os incêndios causaram a morte de 16 pessoas e dezenas de feridos, além da destruição de mais de 2 mil casas e edifícios.

Na manhã deste domingo o chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony C. Marrone, disse que "as condições climáticas críticas e elevadas do incêndio continuarão até quarta-feira" e que os ventos fortes, combinados com a baixa umidade, manterão a ameaça de incêndio no condado de Los Angeles "muito alta".

As autoridades dizem que pode levar várias semanas para identificar as vítimas, já que os métodos tradicionais, como impressões digitais e identificação visual, podem não ser suficientes devido às condições dos corpos. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (9/1) que os ventos dentro e ao redor da cidade são de proporções "históricas" e um fator-chave para que os incêndios sejam tão graves. Combinados com a seca extensa, disse ela, esses ventos criaram uma "tempestade perfeita".

Quase 180 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas e as perdas econômicas são estimadas em US$ 10 bilhões (R$ 61 bilhões). Os afetados pelos incêndios violentos incluem desde atores famosos de Hollywood, como Billy Crystal e James Wood, e personalidades como Paris Hilton, até moradores da área costeira e dos bairros mais a oeste da cidade. Os chefes dos bombeiros que lideram os esforços de controle dos incêndios disseram que, dado o tamanho das chamas em algumas áreas – como Hollywood Hills, onde fica o famoso letreiro de Hollywood – há "chance zero" de conter o desastre.

Segundo Anthony Marrone, um dos coordenadores do corpo de bombeiros, a baixa umidade do local, os chamados ventos de Santa Ana — com velocidades próximas às de um furacão — e a falta de infraestrutura foram as principais causas da enorme devastação. "Não temos bombeiros suficientes para lidar com quatro incêndios desse tamanho de uma vez. Talvez um ou dois incêndios de médio porte, mas não isso", explicou. Entenda as três principais razões pelas quais os incêndios em Los Angeles são considerados os mais destrutivos da história da cidade.

Getty Images Os ventos de Santa Ana foram um fator-chave na propagação dos incêndios no sul da Califórnia 1. Os fortes ventos de Santa Ana Talvez a principal razão pela qual os bombeiros não conseguiram conter o fogo em Los Angeles tenha nome de santa: os ventos de Santa Ana, que segundo as autoridades chegaram a atingir 161 quilômetros por hora nas áreas dos incêndios. E isso tem dois efeitos que multiplicam a força das chamas. Por um lado, de acordo com o apresentador de meteorologia da BBC Simon King, esses são ventos secos que removem a umidade da vegetação e facilitam o início e a propagação de incêndios mais rapidamente.