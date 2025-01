Por que especialistas querem mudar diagnóstico de obesidade

Getty Images Relatório também questiona uso do IMC para o cálculo do peso ideal Chamar as pessoas de obesas é "falho" do ponto de vista médico – e a definição deveria ser dividida em duas categorias, de acordo com um relatório de especialistas globais. O termo "obesidade clínica" deveria ser usado para pacientes com uma condição médica causada pelo peso, enquanto "pré-obesidade clínica" deveria ser aplicado àqueles que permanecem gordos, mas em forma, embora em risco de desenvolver doenças.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essa abordagem seria melhor para os pacientes do que depender apenas do índice de massa corporal (IMC) – que avalia se o peso é saudável em relação à altura – para determinar a obesidade.

Estima-se que mais de um bilhão de pessoas vivam com obesidade em todo o mundo, e medicamentos prescritos para perda de peso estão em alta demanda. O relatório, publicado na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, conta com o apoio de mais de 50 especialistas médicos de todo o mundo. "Algumas pessoas com obesidade conseguem manter a função normal dos órgãos e uma saúde geral boa, mesmo a longo prazo, enquanto outras apresentam sinais e sintomas de doenças graves no presente momento", diz o professor Francesco Rubino, do King's College London, que presidiu o grupo de especialistas.

"Obesidade é um espectro", acrescenta ele. A definição geral atual faz com que muitas pessoas sejam diagnosticadas como obesas, mas não recebam o tratamento mais adequado, afirma o relatório. Natalie, que mora em Crewe, no noroeste da Inglaterra, vai à academia quatro vezes por semana e tem uma dieta saudável, mas ainda está acima do peso.

"Eu me consideraria mais cheia, mas estou em forma", ela disse à BBC 5 Live. "Se você olhar para o meu IMC, eu sou obesa, mas se eu falar com meu médico, eles dizem que estou em forma, saudável e que não há nada de errado comigo." "Estou fazendo tudo o que posso para manter a forma e ter uma vida longa e saudável", completa.

Richard, de Falmouth, no sudoeste da Inglaterra, argumenta que há muita confusão em torno do IMC. "Quando fizeram o meu teste, o resultado indicou que eu estava em um nível de obesidade limite, mas minha porcentagem de gordura corporal era apenas 4,9% – o problema é que eu tinha muita massa muscular", ele diz. Já Mike enxerga a questão de outra forma. Em sua opinião, não se pode ser gordo e saudável – ele diz que tudo depende da dieta.