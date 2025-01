Para que serve o BCAA — e por que você provavelmente não precisa do suplemento

Getty Images A suplementação de BCAA, do inglês Branched-Chain Amino Acids (Aminoácidos de Cadeia Ramificada), começou a se popularizar no Brasil no início dos anos 2000, com a venda motivada por estudos realizados nos anos 1990, que indicavam potenciais benefícios dessa suplementação no exercício físico. As pesquisas — que hoje já não são consideradas robustas e confiáveis o suficiente — indicavam que consumir mais desses aminoácidos poderia fazer maravilhas para os praticantes de esporte: aumentar a massa muscular e reduzir o nível de fadiga durante exercícios de longa duração.

Versões em pó ou em cápsulas são facilmente encontradas online — mas, antes de aderir a qualquer tipo de suplemento de BCAA, é importante entender o que ele é, quais suas funções no corpo e de quais fontes ele vem. O papel do BCAA Os aminoácidos podem ser pensados como os "blocos de construção" das proteínas — e é justamente com as proteínas que o corpo constrói e repara músculos (por exemplo, após um treino intenso de musculação). Esse macronutriente também participa da produção de hormônios e enzimas, fortalece o sistema imunológico, transporta oxigênio pelo sangue e contribui para a regeneração de tecidos.

Existem 20 aminoácidos diferentes que o corpo usa para construir proteínas, e os BCAAs (incluindo leucina, isoleucina e valina) são parte desse grupo. "Esses são aminoácidos chamados de essenciais, o que significa que não podem ser produzidos pelo organismo e precisam ser obtidos por meio da alimentação", explica Daniela Caetano Gonçalves, professora do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS/Unifesp) — Campus Baixada Santista. A sequência e a estrutura dos aminoácidos em uma proteína determinam suas funções no corpo, como o suporte aos músculos, defesa contra infecções (anticorpos), transporte de oxigênio (hemoglobina) e muitas outras funções biológicas.

No caso dos BCAAs, explica Gustavo Starling Torres, médico especialista em medicina esportiva, sua principal função é ajudar na construção e reparação muscular. "Quando praticamos atividades físicas intensas, nossos músculos sofrem microlesões, que precisam ser recuperadas, e os BCAAs contribuem para esse processo, ajudando na regeneração e no aumento da síntese proteica. Entre os três aminoácidos, a leucina é particularmente importante, pois ela ativa mecanismos de crescimento muscular, auxiliando na recuperação e desenvolvimento do músculo", afirma o médico, que é diretor da SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte). Uma alimentação balanceada já contém BCAA Embora o corpo não produza os três aminoácidos do BCAA, muitos alimentos naturais os contêm.

"Os BCAAs são encontrados principalmente em alimentos proteicos de alto valor biológico, como ovos, leite e carnes. Proteínas vegetais também os contêm, mas é importante que haja uma diversificação no consumo desses alimentos." "Dietas veganas, por exemplo, podem suprir a necessidade, desde que incluam uma variedade de fontes vegetais, como leguminosas, grãos integrais, oleaginosas e vegetais verde-escuros", afirma a professora da Unifesp. Gonçalves explica também que a deficiência desses aminoácidos geralmente ocorre devido à ingestão inadequada de proteínas, especialmente de fontes ricas em BCAAs, e que uma alimentação equilibrada costuma ser suficiente para atender às necessidades do organismo e ter os benefícios naturalmente oferecidos pelos aminoácidos.