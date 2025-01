Os 4 bloqueios psicológicos que nos levam a tomar más decisões financeiras

Bradley Klontz - A maioria dos problemas psicológicos que temos com dinheiro tem a ver com o fato de não estarmos economizando para o futuro ou de estarmos gastando mais do que temos.

Vejamos, será que você pode me dar um exemplo de um problema que teve com dinheiro?

Em algum momento, talvez sua mãe ou avó tenham passado por uma experiência que ensinou a elas que ter dívidas era algo muito ruim. E isso pode ter acontecido com elas ou com alguém que elas conheciam.

Então seu roteiro mental te diz que todas as dívidas são ruins. Agora, sempre há algum elemento de verdade nos roteiros que todos nós temos. O problema surge quando isso é levado a uma versão muito extrema.

Nem todas as dívidas são ruins, mas seu roteiro diz que são. A ideia é descobrir de onde vem essa história, porque normalmente há emoções intensas ligadas a essa crença. E quanto mais emoção estiver associada a essa crença, mais difícil será mudá-la.

Bradley Klontz Evitar o dinheiro, adorá-lo, usá-lo como símbolo de status ou ser hipervigilante são crenças que afetam a saúde financeira, de acordo com Klontz

BBC News Mundo - É aí que estaria a dificuldade para mudar o roteiro, no sentido de que não é algo racional.

Klontz - Há maneiras de reescrever os roteiros, de modificar as crenças que temos sobre o dinheiro. Você pode substituir o roteiro de que "todas as dívidas são ruins" pelo roteiro de que "algumas dívidas são ruins", escrevendo esta frase em um pedaço de papel, lendo e repetindo várias vezes.

Mas a primeira coisa a identificar é de onde vem essa crença.

BBC News Mundo - Vamos falar sobre essa ideia de que as crenças sobre dinheiro são passadas de uma geração para outra. Como foi sua experiência?

Klontz - Meu avô perdeu tudo na Grande Depressão (1929). O roteiro dele era que você nunca pode confiar nos bancos e, pelo resto da vida, ele nunca mais colocou um dólar neles, porque ficou traumatizado depois daquela experiência.

BBC News Mundo - Como você se deu conta de que o que aconteceu com seu avô influenciou sua vida?

Klontz - Eu estava conversando com meu pai, quando ele provavelmente trabalhava umas 100 horas por semana. Ele me disse que, apesar de trabalhar muitas horas, se sentia ocioso em comparação com seu pai.

Naquele momento, minha esposa me disse: "Ah, você faz isso!", porque eu tinha trabalhado 70 horas naquela semana, e me sentia ocioso em relação ao meu pai.

Quando percebi o que estava acontecendo, achei que era loucura. Vivi a vida toda com esse sentimento de culpa por não ter feito o suficiente. Foi como um alerta.

Mais tarde, descobri que meu bisavô era ocioso. Então meu avô trabalhou muito duro tentando impressionar a mãe dele.

Percebi que estava cometendo um erro, que estava me sentindo ansioso e que, se continuasse trabalhando assim, não estaria presente na vida dos meus filhos. Eu me perguntei: Será que estou fazendo isso porque meu bisavô era ocioso?

Getty Images 'Será que estou fazendo isso porque meu bisavô era ocioso?', se perguntou Klontz ao questionar sua história familiar

BBC News Mundo - Você conseguiu se livrar desse sentimento de culpa por não trabalhar muitas horas?

Klontz - Tomei consciência e decidi não continuar trabalhando tanto, mas não foi fácil me livrar do sentimento de culpa.

Comecei a mudar o roteiro dizendo a mim mesmo: "Trabalhei duro hoje, são cinco horas da tarde, vou para casa e vou ficar com minha esposa e meus filhos porque isso é importante para mim".

Eu tive que escrever este novo roteiro, ler, dizer em voz alta e repetir. Fiz isso durante vários meses até chegar o momento em que não precisei mais fazer isso.

E se o sentimento de culpa voltasse a aparecer, eu dizia a mim mesmo: "Vou ficar com meus filhos, esse sentimento de culpa não é meu, vem de outras gerações, e não vou repetir o padrão".

BBC News Mundo - Quão comum é que esses roteiros financeiros sejam passados ​​de geração para geração?

Klontz - Todos nós temos roteiros, alguns são positivos, outros são negativos, mas todos nós temos.

Getty Images Todos nós temos roteiros financeiros mentais, diz o especialista

BBC News Mundo - Eu estava pensando que assim como temos certos bloqueios mentais a nível individual, também temos padrões mentais coletivos.

Klontz - Sim, há distorções sobre dinheiro que são universais. Isso vem de quando éramos uma sociedade de caçadores-coletores. Isso explica más decisões de investimento ou economizar menos do que você poderia.

Há experiências com dinheiro que têm um impacto cultural. Lembro que trabalhei com um casal, ela era americana, e ele era venezuelano. Sempre que ele tinha dinheiro, gastava imediatamente porque havia passado por uma experiência hiperinflacionária em seu país, e aprendido desde pequeno que era melhor comprar coisas do que guardar dinheiro, porque a qualquer momento as cédulas poderiam não ter mais valor.

Em outros casos, se você cresceu em uma família pobre, pode ter a crença de que nunca terá dinheiro suficiente. Esse roteiro mental pode ser completamente verdadeiro, mas o problema é que quando ele se torna autodestrutivo, mesmo que o contexto mude, você não está preparado para mudar o roteiro diante de novas circunstâncias.

BBC News Mundo - Qual foi sua história pessoal com o dinheiro?

Klontz - Eu cresci em uma família de baixa renda. Meus pais se divorciaram quando eu tinha dois anos.

BBC News Mundo - Foi difícil para você?

Klontz - Sim, lembro que quando eu era pequeno, a televisão da minha casa quebrou, e minha mãe chorou porque não tinha dinheiro para consertá-la. Ela se ajoelhou para rezar.

Na verdade, meus avós, de ambos os lados da família, moravam em trailers (casas móveis adaptadas para moradia permanente).

Com a minha mãe, aprendi rapidamente que ser pobre é algo muito ruim. Ela alugava o porão da casa para outras pessoas morarem para que pudéssemos pagar o financiamento.

Tive que pedir dinheiro emprestado para ir à universidade, e terminei os estudos com uma dívida de US$ 100 mil. Lembro que meu roteiro era "dívida é ruim", mas tive que me endividar para conseguir um diploma acadêmico.

Getty Images Klontz perdeu tudo quando a bolha da internet estourou

BBC News Mundo - Pessoalmente, você cometeu erros na gestão do seu dinheiro?

Klontz - Sim, a primeira coisa que fiz quando consegui um emprego foi comprar um relógio que custava US$ 2 mil, e comprei uma pulseira muito cara para minha mãe. Eu queria mostrar a ela que eu tinha conseguido.

Caí nessa armadilha, pensando que os ricos gastavam o dinheiro dessa maneira, mas a verdade é que os milionários que construíram sua própria fortuna, se descrevem como pessoas econômicas.

O outro erro que cometi foi que vi um amigo que ganhou US$ 100 mil em um ano comprando e vendendo ações, e achei que seria fácil.

Então vendi tudo o que tinha de valor, o carro, até os móveis, e coloquei o dinheiro no mercado de ações. Fui muito bem durante alguns meses, até que a bolha da internet estourou, e vi todo o meu dinheiro desaparecer.

BBC News Mundo - Você perdeu tudo?

Klontz - Sim, e a pergunta que eu me fazia era: por que uma pessoa inteligente faria algo tão estúpido com seu dinheiro?

Comecei a pesquisar o assunto de uma perspectiva psicológica, e não encontrei nenhuma pesquisa. Então comecei meus próprios estudos para tentar entender por que cometi esses erros, e como funciona nossa relação com o dinheiro.

Estudei a mentalidade e os hábitos de pessoas super-ricas para ensinar a mim mesmo.

BBC News Mundo - Como está sua relação com o dinheiro atualmente? Como você conseguiu mudar suas crenças sobre o dinheiro?

Klontz - Consegui isso estabelecendo metas para melhorar minha situação socioeconômica, e depois encontrando pessoas que pertenciam à tribo em que eu queria estar. Eu me perguntava: O que estavam pensando? O que estão fazendo? E essa foi minha jornada desde os 11 anos de idade.

Quando estabeleço uma meta, procuro pessoas que a alcançaram, e tento aprender com elas.

Getty Images 'Com a minha mãe, aprendi rapidamente que ser pobre é algo muito ruim', conta o assessor financeiro

BBC News Mundo - Você argumenta que existem quatro roteiros financeiros, quatro padrões mentais que se repetem na sociedade. Do que se tratam?

Klontz - Descobri esses roteiros nas minhas pesquisas. Entrevistamos milhares de pessoas, e descobrimos padrões que se repetiam nas respostas.

O primeiro roteiro financeiro é evitar o dinheiro (gastar o mínimo). Esse roteiro nos diz que as pessoas são mesquinhas, que o dinheiro corrompe, e que é uma virtude ter menos dinheiro.

Costuma estar associado a experiências financeiras terríveis, a uma situação de baixa renda ou a um comportamento financeiro autodestrutivo.

Se rastrearmos a origem desse padrão, é provável que descubramos que na história da família havia uma pessoa rica e malvada, mas nem todas as pessoas ricas são assim, então isso se torna um roteiro disfuncional.

BBC News Mundo - Outro roteiro é exatamente o oposto: a adoração ao dinheiro.

Klontz - A adoração ao dinheiro é a crença de que ter mais dinheiro vai me fazer mais feliz, e resolver todos os meus problemas. Esse roteiro costuma ser encontrado em pessoas com muitas dívidas.

O terceiro é o dinheiro como símbolo de status. Esta é a crença de que sua riqueza equivale ao seu valor como pessoa. Se alguém te pergunta quanto você ganha, você se gaba dizendo que ganha muito mais, não compra nada que não seja novo, quer mostrar a todos a riqueza que tem.

Normalmente, acontece com pessoas que vêm de famílias de baixa renda.

E o quarto roteiro é ser hipervigilante com o dinheiro. Com esse roteiro, fico nervoso se não tiver economias para emergências.

Getty Images Os padrões psicológicos sobre dinheiro operam a nível individual e coletivo

BBC News Mundo - Como podemos superar essas crenças que estão tão arraigadas em nossas construções mentais que podem se tornar padrões negativos?

Klontz - A primeira coisa é identificar qual é o seu roteiro financeiro. Você pode se perguntar quais são as três coisas que minha mãe ou meu pai me ensinaram sobre o dinheiro. Trata-se de investigar um pouco o nosso passado.

A segunda coisa é avaliar, perguntar a si mesmo se essas crenças estão te ajudando na vida ou se estão te prejudicando.

E então, depois de identificar as crenças que estão te prejudicando, vem a parte de anotá-las com o objetivo de reescrever o roteiro. Reescreva essas crenças para que sejam mais sensatas.

Por exemplo, se você acha que todas as pessoas ricas são mesquinhas, e isso te prejudica, você pode pensar em como transformar essa crença em algo mais sensato, algo menos extremo.

Você pode dizer: algumas pessoas ricas são mesquinhas, e outras são generosas.

O desafio é tornar essa crença menos extrema, porque basicamente você quer ser rico e generoso ao mesmo tempo, pelo menos é nisso que eu acredito.

E esse novo roteiro que você reescreveu deve ser transformado em um mantra: posso ser rico, e posso ser uma boa pessoa. Ou você pode dizer: quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas poderei ajudar.

Você faz uma reprogramação mental por meio da repetição: você escreve, lê e diz em voz alta.