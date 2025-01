O que se sabe sobre os reféns que Hamas ainda mantém em Gaza

Dentre as 251 pessoas feitas de reféns pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 94 ainda estariam em Gaza, segundo apurou o BBC Verify.

Abir Sultan/EPA De acordo com autoridades dos EUA e do Hamas, Israel e o Hamas concordaram com um acordo de reféns e cessar-fogo.

Israel e o Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns.

Dentre as 251 pessoas feitas de reféns no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, 94 ainda estariam em Gaza, segundo apurou o BBC Verify, serviço de checagem de informação da BBC News, dos quais 60 estariam vivos e 34 estariam mortos.