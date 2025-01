'Meta mudou para direita, seguindo ventos políticos nos EUA': as reações da imprensa internacional ao fim da checagem no Facebook e Instagram

Reuters Mark Zuckerberg anunciou o fim da checagem independente de fatos no Facebook e Instagram Jornais no mundo todo repercutiram a decisão de abandonar o uso de checagem independente de fatos no Facebook e no Instagram, substituindo-os por "notas da comunidade", em um modelo semelhante ao do X, em que comentários sobre a precisão do conteúdo das postagens são deixados a cargo dos próprios usuários. Em vídeo publicado no blog da empresa na terça-feira (7/1), o presidente-executivo da empresa, Mark Zuckerberg, disse que os moderadores profissionais são "muito tendenciosos politicamente" e que era "hora de voltar às nossas raízes, em torno da liberdade de expressão".

Uma análise publicada no jornal britânico The Guardian afirma que a decisão de Zuckerberg inaugura uma fase de "política partidária da gigante de redes sociais", com o seu CEO "perseguindo o apoio de Trump".

"A Meta está mudando para a direita, seguindo os ventos políticos predominantes que sopram nos Estados Unidos. Uma era mais partidária agora se aproxima para a gigante da mídia social e seus líderes corporativos, embora o próprio Mark Zuckerberg tenha poucas políticas pessoais além da ambição", afirma uma análise do editor de tecnologia do Guardian, Blake Montgomery. "O CEO Zuckerberg anunciou as mudanças enquanto tenta ganhar aprovação do novo governo de Donald Trump, demonstrando até onde ele está disposto a ir para ganhar a aprovação do presidente eleito", diz a análise. "Zuckerberg acredita que Trump está ditando os termos do discurso dominante em 2025." "O Facebook e o Instagram são tão grandes que seus termos de serviço definem, na prática, a janela de Overton [espectro de ideias toleradas na sociedade em determinado momento] para conversas online em todo o mundo."

O Guardian também publicou um artigo de opinião do jornalista Chris Stokel-Walker, autor de livros sobre o YouTube e o TikTok, intitulado: "Uma nova era de mentiras: Mark Zuckerberg acaba de inaugurar um evento de extinção da verdade nas redes sociais". "O comentário mais 'apito de cachorro' [mensagem cifrada enviada a grupos políticas — nesse caso, aos eleitores de Trump] foi uma observação de que a Meta estaria movendo o que restava de suas equipes de confiança, segurança e moderação de conteúdo para fora da Califórnia liberal e sua moderação de conteúdo dos EUA agora seria baseada no Texas, um Estado republicano ferrenho", diz Stokel-Walker. "Só faltou no vídeo Zuckerberg usar um boné MAGA (sigla em inglês para "torne a América grande de novo", o slogan de Trump) e portar uma espingarda", diz o texto. "De certa forma, você não pode culpar Zuckerberg por se curvar para Donald Trump. O problema é que sua decisão tem enormes ramificações", diz o artigo.

"Este é um evento de nível de extinção para a ideia de verdade objetiva nas mídias sociais – um organismo que já estava em sistema de suporte de vida, mas sobrevivia em parte porque a Meta estava disposta a financiar organizações independentes de verificação de fatos para tentar manter algum elemento de veracidade, livre de viés político." Em uma resposta a uma notificação extrajudicial da AGU (Advocacia Geral da União) do Brasil com pedido de esclarecimento sobre as mudanças, a Meta afirmou que, no momento, está encerrando seu programa de verificação de fatos independente apenas nos EUA. "A Meta está profundamente comprometida com a liberdade de expressão", afirmou a empresa. "Reconhecemos que formas abusivas do exercício deste direito podem causar danos. Nos últimos anos, desenvolvemos sistemas cada vez mais complexos para gerenciar conteúdo em nossas plataformas. Embora esses esforços tenham sido bem intencionados (...) eles se ampliaram a ponto de termos às vezes exagerado na aplicação de nossas regras, limitando debate político legítimo", diz a Meta na carta enviada à AGU. "As mudanças anunciadas recentemente pretendem enfrentar essa questão."

No entanto, disse a empresa, o novo sistema só será aplicado nos EUA no momento, onde está "sendo testado" antes da "ampliação para outros países". 'Repensando obediência à esquerda democrata' Em editorial na quarta-feira (8/1), o jornal Wall Street Journal elogiou a decisão de Zuckerberg. "Um resultado da vitória de Donald Trump é que os CEOs das empresas estão repensando sua obediência à esquerda democrata. O exemplo mais recente é a decisão bem-vinda da Meta esta semana de abandonar seu regime de censura", afirma o jornal no editorial intitulado "O mea culpa sobre liberdade de expressão de Mark Zuckerberg".