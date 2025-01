Israel e os palestinos: a história do conflito

Getty Images Israel e o Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo e para a libertação de reféns em poder do grupo palestino, disse uma fonte próxima das negociações à BBC News. A fonte afirmou que o acordo foi fechado após a reunião do primeiro-ministro do Catar com negociadores do Hamas e, separadamente, negociadores israelenses.

O entendimento visa paralisar a guerra em Gaza que já dura 15 meses e faz parte do longo conflito entre Israel e o povo palestino, que é uma das disputas mais longas e violentas do mundo. Suas origens remontam há mais de um século.

Houve uma série de guerras entre Israel e nações árabes. Revoltas - chamadas intifadas - contra a ocupação israelense, e represálias e ataques por Israel também ocorreram. As consequências da disputa histórica sobre questões como terra, fronteiras e direitos continuam sendo sentidas. Entenda.

Houve uma série de guerras entre Israel e nações árabes. Revoltas - chamadas intifadas - contra a ocupação israelense, e represálias e ataques por Israel também ocorreram. As consequências da disputa histórica sobre questões como terra, fronteiras e direitos continuam sendo sentidas. Entenda. O que havia no território onde hoje está Israel antes de 1948 e como o país foi criado? O Reino Unido assumiu o controle da área conhecida como Palestina na Primeira Guerra Mundial, após a derrota do Império Otomano, que havia governado aquela parte do Oriente Médio.

Uma maioria árabe e uma minoria judeus viviam na região, assim como outros grupos étnicos. As tensões entre as populações judaica e árabe se aprofundaram quando o Reino Unido concordou em princípio com o estabelecimento de uma "nação" na Palestina para o povo judeu, apesar de dizerem que os direitos dos árabes palestinos que já viviam lá tinham que ser protegidos. Os judeus tinham laços históricos com a terra, mas os árabes palestinos também tinham uma reivindicação que remontava há séculos e se opunham à mudança.

Getty Images Mercado em Belém em 1935, quando a Palestina estava sob domínio britânico Entre as décadas de 1920 e 1940, o número de judeus chegando cresceu, com muitos fugindo da perseguição na Europa. O genocídio de seis milhões de judeus durante o Holocausto deu urgência adicional às demandas por um refúgio seguro. A população judaica chegou a 630 mil, pouco mais de 30% da população, em 1947.

Em 1947, em um cenário de crescente violência entre judeus e árabes - e contra o domínio britânico - a Organização das Nações Unidas (ONU) votou para que a Palestina fosse dividida em estados judeus e árabes separados. Jerusalém se tornaria uma cidade internacional. Nenhuma nação árabe apoiou isso. Eles argumentaram que o plano daria aos judeus mais terras, embora sua população fosse menor. O Reino Unido se absteve. O país decidiu se retirar e entregar o problema à ONU em 14 de maio de 1948.