Como debate sobre imigração cresceu no Canadá e selou destino de Trudeau

País havia até recentemente conseguido se esquivar da onda de polarização sobre o tema, que agora não só ganhou protagonismo como foi apontado como uma das razões que levaram à erosão da popularidade do primeiro-ministro Justin Trudeau e à sua renúncia no último dia 6 de janeiro.

Um dos fatores que alimentaram esse novo momento foi o aumento expressivo do custo de vida nos últimos anos, com escassez de moradias e salto no valor dos aluguéis.

"Eu diria que era muito tabu, como se ninguém realmente falasse sobre isso", diz Peter Kratzar, engenheiro de software e fundador do Cost of Living Canada, grupo ativista formado em 2024. "[Mas] as coisas realmente desbloquearam."

Cerca de 2,4 milhões de famílias canadenses estão amontoadas em casas minúsculas, com necessidade urgente de grandes reparos ou que lhes são financeiramente inacessíveis, conforme um relatório de fiscalização do governo divulgado em dezembro .

O anúncio, postado originalmente no Facebook Marketplace, gerou centenas de comentários online. "Nojento", escreveu um usuário do Reddit.

Quem olhar com mais atenção, no entanto, vai percebe que o local anunciado é, na verdade, um pequeno banheiro convertido em dormitório. Há um colchão preso ao lado da pia, próximo ao vaso sanitário.

É verdade que a área útil é mínima, mas o valor pedido é de apenas C$ 550 ( R$ 2.332) por mês em um subúrbio de Toronto, onde o aluguel médio mensal de um apartamento de um quarto é de C$ 2.261 (R$ 9.588).

Embora o Canadá possa ter muito espaço disponível, devido à sua ampla extensão, não há imóveis suficientes para atender à demanda. Nos últimos três anos, os aluguéis cresceram em média quase 20%, de acordo com a consultoria imobiliária Urbanation.

Getty Images Pela primeira vez, mais da metade dos canadenses acredita que a imigração é muito alta

Histórias como a do quarto-banheiro em Brampton alimentaram a discussão sobre imigração, afirma Kratzar, do grupo Cost of Living Canada: "As pessoas podem dizer, tipo, isso é tudo evidência anedótica. Mas a evidência continua aparecendo. Você vê isso repetidamente."

"As pessoas começaram a ficar preocupadas com a forma como o sistema de imigração vinha sendo administrado", acrescenta Keith Neuman, diretor executivo da Environics.

"Acreditamos que é a primeira vez que as pessoas realmente pensam sobre a gestão do sistema."

Justin Trudeau renunciou em 6 de janeiro em meio a esse descontentamento crescente em relação à imigração. O premiê foi acusado de agir tarde demais ao lidar com a crescente ansiedade sobre inflação e moradia que muitos atribuíram, em parte, à imigração.

A taxa de aprovação de seu governo antes do anúncio havia chegado a apenas 22% - muito longe do primeiro ano de seu mandato, quando 65% dos eleitores disseram aprovar sua gestão.

"Embora a imigração talvez não tenha sido a causa imediata da renúncia, pode ter sido a cereja do bolo", diz o professor Jonathan Rose, chefe do departamento de estudos políticos da Queen's University em Kingston, Ontário.

Na saída da pandemia, a administração de Trudeau optou deliberadamente por incentivar a entrada de imigrantes no país, apostando que aumentar as cotas para estudantes estrangeiros e trabalhadores temporários, além de imigrantes qualificados, daria um impulso à economia.

A população, que era de 35 milhões há 10 anos, agora ultrapassa 40 milhões.

A imigração foi responsável pela maior parte desse aumento – dados da agência nacional de estatísticas do Canadá mostram que, em 2024, mais de 90% do crescimento populacional veio da imigração.

Além do aumento geral nos níveis de migração, o número de refugiados também cresceu. Em 2013, havia 10.365 solicitações de refúgio no Canadá; em 2023, esse número saltou para 143.770.

A insatisfação dos eleitores com a imigração foi "mais um sintoma do que uma causa" da queda de Trudeau, argumenta a professora Rose. "Ela reflete sua aparente incapacidade de captar o clima da opinião pública."

Ainda não está claro quem pode substituir Trudeau dentro do Partido Liberal, mas, com as eleições se aproximando, as pesquisas atualmente favorecem o Partido Conservador. Seu líder, Pierre Poilievre, defende que o número de novos imigrantes seja limitado ao total de novas habitações em construção.

Desde que Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos EUA, em novembro, Poilievre "tem falado muito mais sobre imigração", afirma a professora Rose – "tanto que o tema se tornou uma prioridade na mente dos eleitores".

Getty Images Donald Trump e Justin Trudeau na cúpula da OTAN no Grove Hotel, em Watford, Inglaterra, em 4 de dezembro de 2019

Certamente, a chegada de Trump para um segundo mandato está prestes a intensificar ainda mais uma questão já delicada no Canadá, independentemente de quem seja o novo primeiro-ministro.

Trump venceu as eleições nos EUA, em parte, com a promessa de realizar deportações em massa de migrantes sem documentação.

Desde sua vitória, ele declarou que pretende mobilizar as forças armadas e decretar emergência nacional para cumprir essa promessa.

Ele também anunciou planos de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses, caso a segurança na fronteira não seja reforçada.

Drones, câmeras e policiamento na fronteira

O Canadá e os Estados Unidos compartilham a maior fronteira não defendida do mundo. Com quase 9 mil km, grande parte dela atravessa áreas de floresta densa e é marcada pelo que é conhecido como The Slash, uma faixa de terra desmatada com seis metros de largura.

Diferentemente da fronteira sul dos EUA, não há muros. Isso sempre foi motivo de orgulho para Ottawa e Washington, simbolizando os laços estreitos entre os dois países.

Após Trump assumir a presidência pela primeira vez, em 2017, o número de pedidos de asilo disparou, com milhares de pessoas cruzando a fronteira a pé para o Canadá.

Segundo o governo canadense, o número de pedidos saltou de pouco menos de 24 mil em 2016 para 55 mil por ano até 2018. Quase todos atravessaram do estado de Nova York para a província canadense de Quebec.

Graham Hughes/EPA-EFE/REX/Shutterstock Passagem da fronteira internacional entre o Canadá e os Estados Unidos em Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec, Canadá, 20 de novembro de 2024

Em 2023, Canadá e Estados Unidos firmaram um acordo mais rígido sobre a fronteira, que impediu a maioria dos migrantes de cruzar por terra de um país para o outro. Pelo acordo, migrantes que entrarem em contato com as autoridades dentro de 14 dias após atravessarem qualquer parte da fronteira devem retornar ao país onde entraram primeiro para solicitar asilo lá.

O acordo, revisado por Trudeau e Joe Biden, baseia-se na premissa de que tanto os EUA quanto o Canadá são países seguros para solicitantes de asilo.

Desta vez, a polícia nacional do Canadá – a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) – afirmou ter iniciado a preparação de um plano de contingência para o aumento de cruzamentos de migrantes na fronteira muito antes de Trump assumir o cargo.

Esse plano inclui uma série de novas tecnologias, como drones, óculos de visão noturna e câmeras de vigilância escondidas na floresta.

Getty Images Joe Biden e Justin Trudeau, durante a 50ª cúpula do G7 em Borgo Egnazia, em 13 de junho de 2024 em Fasano, Itália

"O pior cenário seria pessoas cruzando em grande número por todo o território", alertou o porta-voz da RCMP, Charles Poirier, em novembro. "Se tivermos 100 pessoas entrando por dia pela fronteira, será muito difícil, porque nossos oficiais terão que cobrir distâncias enormes para deter todos."

Agora, o governo nacional destinou mais C$ 1,3 bilhão (R$ 5,512 bilhões) para reforçar seu plano de segurança na fronteira.

Nem todos atribuem a crise habitacional ao recente aumento na imigração. Segundo a prefeita de Toronto, Olivia Chow, o problema "vem sendo construído ao longo de 30 anos" devido à incapacidade dos políticos de criar moradias acessíveis.

Sem dúvida, o país tem uma longa tradição de acolher novos moradores. "Quase 50% da população do Canadá é de primeira ou segunda geração", explica Neuman.

"Isso significa que essas pessoas vieram de outro país ou que um ou ambos os pais delas vieram de outro país. Em cidades como Toronto e Vancouver, esse número supera 80%."

Isso torna o Canadá "um lugar muito diferente de um país com uma população homogênea", ele argumenta.

Neuman está envolvido há 40 anos em pesquisas sobre as atitudes dos canadenses em relação aos recém-chegados.

"Se você perguntar aos canadenses qual é a característica mais importante ou distintiva do Canadá, ou o que torna o país único, a resposta mais comum é 'multiculturalismo' ou 'diversidade'", ele destaca.

Ainda assim, ele reconhece que houve uma mudança significativa na opinião pública – e um aumento nas preocupações relacionadas à imigração.

"Agora, não apenas há uma preocupação mais ampla, mas também discussões muito mais abertas", ele observa. "Mais perguntas estão sendo feitas, como: o sistema está funcionando? Por que ele não está funcionando?"

Getty Images A prefeita de Toronto, Olivia Chow, rejeita a sugestão de que o sentimento anti-imigração se espalhará no Canadá

Em um dos protestos em Toronto, uma multidão reuniu-se com cartazes pintados à mão, alguns com os dizeres: "Queremos nosso futuro de volta!" e "Fim da imigração em massa".

"Precisamos implementar uma moratória na imigração", argumenta o Sr. Kratzar, cujo grupo participou de alguns desses protestos. "É necessário pausar isso para que os salários possam acompanhar o custo dos aluguéis."

Acusações contra os recém-chegados também estão se espalhando nas redes sociais. No verão passado, Natasha White, que se descreve como residente de Wasaga Beach, em Ontário, afirmou no TikTok que alguns recém-chegados estavam cavando buracos na praia e defecando neles.

A publicação gerou centenas de milhares de visualizações e uma onda de ódio contra estrangeiros, com muitos comentando que os recém-chegados deveriam "voltar para casa".

Cidades de barracas e abrigos lotados

Pessoas que entrevistei e que trabalham diretamente com solicitantes de asilo no Canadá afirmam que as crescentes preocupações em relação à necessidade de mais segurança na fronteira estão deixando esses migrantes inquietos e temerosos.

Abdulla Daoud, diretor-executivo do Refugee Center (centro de refugiados, em tradução para o português), em Montreal, acredita que os solicitantes de asilo vulneráveis com quem trabalha sentem-se marcados pelo foco no número de migrantes desde a eleição nos Estados Unidos

. "Eles estão, sem dúvida, mais ansiosos", ele diz. "Acho que chegam aqui se perguntando: 'Serei bem-recebido? Estou no lugar certo ou não?'"

Aqueles que esperam permanecer no Canadá como refugiados não têm acesso aos serviços oficiais de integração até que se decida que realmente precisam de asilo. Esse processo, que costumava levar duas semanas, agora pode demorar até três anos.

Shannon Vanraes/Reuters A 'Royal Canadian Mounted Police' começou a preparar um plano de contingência para o aumento das travessias de migrantes na fronteira no final de 2024

Cidades de tendas para abrigar refugiados recém-chegados e bancos de alimentos com prateleiras vazias surgiram em Toronto. Os abrigos para moradores de rua da cidade frequentemente estão lotados. No inverno passado, dois solicitantes de refúgio morreram congelados após dormirem nas ruas de Toronto.

A prefeita de Toronto, Olivia Chow, uma imigrante que se mudou de Hong Kong para o Canadá aos 13 anos, afirma: "As pessoas estão vendo que, mesmo trabalhando em dois ou três empregos, não conseguem dinheiro suficiente para pagar o aluguel e alimentar os filhos.

"Eu entendo a dificuldade de viver em um lugar onde a vida não é acessível e o medo de ser despejado, absolutamente, eu entendo. Mas culpar isso no sistema de imigração é injusto."

Trudeau acrescentou: "Não encontramos o equilíbrio certo"

Com as frustrações crescendo, Trudeau anunciou uma grande mudança em outubro: uma redução de 20% nas metas de imigração ao longo de três anos.

"Ao sairmos da pandemia, entre atender às necessidades de mão de obra e manter o crescimento populacional, não encontramos o equilíbrio certo", admitiu.

Ele acrescentou que queria dar tempo para que todos os níveis de governo se ajustassem – para acomodar mais pessoas.

Mas, considerando que ele renunciou desde então, será isso suficiente? E o governo Trump e o crescente sentimento anti-imigrante do lado de lá da fronteira correm o risco de se espalhar mais para o Canadá?

O Sr. Daoud tem sua própria opinião. "Infelizmente, acho que a presidência de Trump teve impacto na política canadense", diz ele. "Acho que muitos políticos estão usando isso como uma maneira de semear o medo."

Outros estão menos convencidos de que terá grande impacto. "Os canadenses são melhores do que isso", diz Olivia Chow. "Lembramos que ondas sucessivas de refugiados ajudaram a criar Toronto e o Canadá."

Políticos envolvidos no debate sobre o crescimento populacional antes da próxima eleição estarão conscientes de que metade dos canadenses são imigrantes de primeira e segunda geração. "Se os conservadores vencerem a próxima eleição, podemos esperar uma redução na imigração", diz o professor Jonathan Rose. Mas ele acrescenta que Poilievre terá que caminhar "uma linha fina".

O professor Rose afirma: "Como as circunscrições com grande número de imigrantes em Toronto e Vancouver serão importantes para qualquer vitória eleitoral, ele não pode ser visto como anti-imigração, mas sim como alguém que está apenas recalibrando a imigração para adequá-la à política econômica e habitacional."

E há um grande número de canadenses, incluindo líderes empresariais e acadêmicos, que acreditam que o país deve continuar a perseguir uma política de crescimento assertiva para combater a queda da taxa de natalidade no Canadá.

"Tenho grandes esperanças nos canadenses", acrescenta Lisa Lalande, da Century Initiative, que defende políticas para aumentar a população do Canadá para 100 milhões até 2100. "Na verdade, acredito que vamos superar onde estamos agora.

"Acho que estamos realmente preocupados com a acessibilidade [e] o custo de vida - não com os imigrantes em si. Reconhecemos que eles são muito importantes para a nossa cultura."