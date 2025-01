Quem é Pierre Poilievre, o populista conservador favorito para ser novo premiê do Canadá

Patrick Doyle/Reuters Aos 20 anos, Pierre Poilievre já tinha um roteiro para o Canadá. O líder do Partido Conservador do Canadá — agora com 45 anos — expôs uma visão de baixo imposto e pouca intervenção do governo para o país em um concurso de redação sobre o que ele faria como primeiro-ministro.

"Um dólar deixado nas mãos de consumidores e investidores é mais produtivo do que um dólar gasto por um político", afirmou.

Poilievre está um passo mais perto de tornar sua visão uma realidade, e até mesmo deu um aceno para o ensaio em uma entrevista recente com o psicólogo e comentarista conservador Jordan Peterson. Durante meses, os conservadores de Poilievre desfrutaram de uma grande vantagem sobre o Partido Liberal, em dificuldades em pesquisas nacionais, sugerindo que eles teriam maioria para formar um governo se uma eleição fosse realizada hoje. Agora, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia, e com uma eleição provavelmente convocada em breve, Poilievre está prometendo um retorno à "política do senso comum".

Premiê do Canadá renuncia; o que acontece agora Para os canadenses frustrados com uma economia lenta e uma crise de moradia e acessibilidade, ele está oferecendo uma alternativa ao que rotulou como o "socialismo autoritário" de Trudeau. Uma vitória o tornaria parte de uma onda de líderes populistas da direita que derrubaram governos em exercício no Ocidente. Embora isso tenha gerado comparações com Donald Trump — e ele tem fãs como Elon Musk e outros na órbita do presidente eleito dos EUA — a história de Poilievre é particularmente canadense.

Um jovem conservador Poilievre nasceu na província de Alberta, no oeste do Canadá, filho de uma mãe de 16 anos que o entregou para adoção. Ele foi acolhido por dois professores, que o criaram no subúrbio de Calgary. "Sempre acreditei que a generosidade voluntária entre a família e a comunidade é a maior rede de segurança social que podemos ter", disse ele à Maclean's Magazine em 2022, refletindo sobre sua infância. "Esse é o meu ponto de partida." Quando adolescente, Poilievre demonstrou interesse precoce por política e fez campanha para conservadores locais.

Poilievre estava estudando relações internacionais na Universidade de Calgary quando conheceu Stockwell Day, que serviu como chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro conservador Stephen Harper. Na época, Day buscava a liderança da Aliança Canadense — um partido de direita com raízes em Alberta que se tornou parte dos conservadores modernos em uma fusão em 2003 — e ele chamou Poilievre para ajudar com a comunicação do campus. "Ele me impressionou desde o começo", Day disse à BBC em uma entrevista. "Ele parecia ser um cara equilibrado, mas cheio de energia e capaz de chamar a atenção das pessoas."