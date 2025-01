Como incêndios descontrolados em Los Angeles podem se espalhar ainda mais com ventos 'próximos a um furacão'

@VCFD_PIO Novos ventos devem piorar situação dos incêndios nesta terça-feira A cidade de Los Angeles está se preparando para mais destruição, com previsões de ventos fortes, que poderiam alimentar as chamas de incêndios florestais novamente nesta terça-feira (14/1). Dois grandes incêndios continuam atingindo a cidade americana. O incêndio em Palisades, o maior deles, queimou mais de 93 quilômetros quadrados e estava contido em apenas 14% de sua extensão até a noite passada.

Pelo menos 24 pessoas morreram nos incêndios e outras 23 estão desaparecidas.

A prefeita da cidade, Karen Bass, diz que "preparações urgentes" estão sendo feitas para ventos com força próxima a um furacão, que devem chegar nesta terça e podem provocar um "crescimento explosivo de incêndios". Enquanto isso, as forças policiais de Los Angeles estão lidando com casos de saques e incêndios criminosos. As autoridades anunciaram na segunda-feira (13/1) que nove pessoas foram presas, pois propriedades vazias e danificadas pelo fogo continuam vulneráveis. Condições climáticas críticas são esperadas nas áreas atingidas pelo fogo na Califórnia, com ventos fortes de Santa Ana atingindo o pico de terça-feira até meados de quarta-feira.

Os chamados ventos de Santa Ana soprarão do nordeste, a velocidades de 38 a 64 quilômetros por hora, com possibilidade de rajadas entre 88 e 10 quilômetros por hora. Os ventos trarão ar muito seco, com níveis de umidade de apenas 10% ou menos. Comparado à semana passada, os ventos estão mais fracos, mas ainda assim fortes o suficiente para espalhar o fogo, especialmente no Condado de Ventura.

Os ventos serão fortes o suficiente para permitir que os incêndios se espalhem rapidamente e, portanto, os avisos de emergência foram emitidos para os condados de Ventura e Los Angeles. A rara combinação de umidade extremamente baixa e ventos muito fortes dará suporte a condições climáticas de incêndio extremamente críticas durante grande parte de terça-feira. O que são os ventos de Santa Ana? O motivo pelo qual os bombeiros não vem conseguindo conter os incêndios são os chamados ventos de Santa Ana, que têm alimentado e espalhado as chamas.

São ventos secos que removem a umidade da vegetação e facilitam o início dos incêndios, de acordo com Simon King, apresentador de meteorologia da BBC. Uma vez que o fogo começa, os ventos também o ajudam a se espalhar facilmente. Os ventos de Santa Ana ocorrem quando uma grande área de alta pressão se instala no interior do oeste dos EUA, ao redor da Grande Bacia, uma área que inclui grande parte de Nevada, Utah, Idaho e o sudeste do Oregon, explica Matt Taylor, meteorologista da BBC .