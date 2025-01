As novas acusações de abuso sexual contra Neil Gaiman, autor de 'Sandman'

BBC Neil Gaiman é autor de obras como The Sandman, Coraline e Deuses Americanos O autor britânico Neil Gaiman está enfrentando novas acusações de abuso sexual reveladas pela New York Magazine. A revista americana publicou na segunda-feira (13/1) uma reportagem detalhando as acusações, baseadas em entrevistas com oito mulheres — quatro das quais já haviam falado publicamente do assunto.

Obras suas como Belas Maldições, Deuses Americanos, The Sandman e Coraline, entre outros, foram adaptados para a televisão e para o cinema. A reportagem da New York detalha novas acusações além das que já haviam sido feitas contra ele no podcast Master, da Tortoise Media, no ano passado. Em julho de 2024, o podcast relatou que Gaiman havia sido acusado de agressão sexual por cinco mulheres.

Os representantes de Gaiman negaram as alegações, dizendo à New York que ele e as mulheres tiveram relações consensuais. Getty Images Oito mulheres acusaram Gaiman de agressão sexual As acusações Uma das mulheres que veio a público sobre Gaiman disse que ele a teria agredido sexualmente em uma banheira no mesmo dia em que a conheceu. Ela afirmou que estava na casa de Gaiman na Nova Zelândia para cuidar do filho do autor.

Uma ex-locatária de uma propriedade da qual Gaiman é dono disse que ele teria exigido "favores sexuais" para que ela pudesse continuar morando no imóvel. Outra entrevistada, que permaneceu anônima, disse que teve um relacionamento consensual com o escritor, mas afirmou que ele a teria submetido a "práticas sexuais dolorosas" que ela não havia autorizado. As acusações fazem referência a episódios que aconteceram décadas atrás até situações em 2023.

Uma escritora acusou Gaiman de uma "abordagem agressiva" em 1986, na qual ele a teria empurrado contra um sofá e a beijado sem o seu consentimento. Os representantes de Gaiman disseram anteriormente à Tortoise Media que "a degradação sexual, a servidão, a dominação, o sadismo e o masoquismo podem não ser do gosto de todos, mas entre adultos e de forma consentida, são legais". A BBC contatou os representantes de Gaiman, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.