10 livros que serão lançados em 2025 para ficar de olho

Getty Images Chimamanda Ngozi Adichie, Papa Francisco e Bill Gates lançam livros neste ano Com romances históricos, autobiografias e o prelúdio de uma franquia pop, o mercado literário promete trazer, neste ano, novidades para o Brasil sintonizadas a grandes lançamentos mundiais. O retorno da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, após uma década, é uma das grandes estreias do ano, com A Contagem dos Sonhos, seu primeiro romance desde Americanah. Outros destaques são as autobiografias do Papa Francisco, Esperança, e do bilionário da tecnologia Bill Gates, Código-fonte: Como Tudo Começou.

Já o prelúdio de Jogos Vorazes, Sunrise on the Reaping (ainda sem título em português), promete atrair os fãs da saga de Suzanne Collins. A história explora os eventos que antecederam os romances originais e prepara o terreno para uma adaptação cinematográfica já em produção.

Entre os lançamentos brasileiros, Adélia Prado faz seu retorno após dez anos sem publicar com O Jardim das Oliveiras. Lira Neto, com a biografia Oswald de Andrade: Mau Selvagem, que explora as contradições do icônico modernista. Outro título com bastante expectativa em torno de seu lançamento é Como Salvar a Amazônia, de Dom Philips, finalizado por colegas do jornalista após seu trágico assassinato em 2022. Confira a lista completa abaixo.

1. A Contagem dos Sonhos, de Chimamanda Ngozi Adichie Getty Images Chimamanda Ngozi Adichie retorna após dez anos de seu último romance Em março, a Companhia das Letras se soma ao lançamento global do novo livro da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. É o primeiro romance da escritora desde Americanah. O livro será lançado simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Com dramas familiares, ambições profissionais e dilemas românticos no centro da narrativa, a mais recente obra da autora de clássicos modernos como Hibisco Roxo e Meio Sol Amarelo conta a história de quatro mulheres vivendo na Nigéria e nos Estados Unidos. 2. O Jardim das Oliveiras, de Adélia Prado Outro retorno depois de mais de uma década é o de Adélia Prado. A poetisa mineira de 89 anos publica O Jardim das Oliveiras pela editora Record. O novo livro de poemas, após Miserere (2013), dialoga com a angústia que a autora viveu nos 10 anos em que passou sem escrever.

Autora de O coração disparado e O homem da mão seca, Adélia ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, e venceu o prêmio Machado de Assis no ano passado. A escritora vive em Divinópolis e tem sido ativa nas redes sociais, onde passou a compartilhar seus poemas. 3. Meu Nome é Emilia del Valle, de Isabel Allende Em maio, a chilena Isabel Allende volta com um romance histórico inédito, Meu Nome é Emilia del Valle. O livro será lançado pela Bertrand Brasil.