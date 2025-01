'Os escolhidos': quem são as 10 pessoas do círculo de confiança de Trump

Mas ele não fará isso sozinho. A seu lado estará um primeiro escalão encarregado de cuidar de suas principais políticas em temas como a imigração , a ameaça da China e a redução do tamanho do governo federal americano.

Um grupo que conta com uma fazendeira da Dakota do Sul, um desertor do Partido Democrata e o homem mais rico do mundo.

Proteger as fronteiras e expulsar as pessoas que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos é uma das maiores promessas de campanha de Donald Trump.

Congressista de quatro mandatos, Noem assumiu o governo da Dakota do Sul em 2018. Ela atraiu a atenção do país com sua declarada rejeição à obrigação de uso de máscaras e às medidas de lockdown durante a pandemia de covid-19.

Ela critica duramente as políticas de fronteiras do atual presidente americano, Joe Biden.

Em meio à pandemia, Noem comemorou o 4 de Julho (data da independência dos Estados Unidos) ao lado de Donald Trump no Memorial Nacional do Monte Rushmore em seu Estado.

Ex-policial com décadas de carreira como fiscal de fronteiras dos Estados Unidos, Homan já dirigiu o Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês).

Homan foi um dos primeiros a defender a separação das crianças dos seus pais ou cuidadores que cruzassem a fronteira sem documentação. A medida foi uma das políticas de imigração mais controversas do primeiro mandato presidencial de Trump.

Ele atua regularmente como comentarista em canais de TV jornalísticos conservadores e assumiu posição de confronto contra os políticos democratas que não estão dispostos a cooperar com as medidas federais de prevenção à imigração ilegal.

BBC

Análise: como proceder à repressão

Ao lado da economia, as pesquisas indicaram repetidamente que a imigração e a fronteira com o México eram as principais preocupações de muitos eleitores.

A indicação de Homan e Noem para o comando – ao lado de outro linha-dura, Stephen Miller, encarregado da política de fronteiras – sugere que Trump fala sério quando o assunto é cumprir suas promessas.

Mas as deportações em massa e as batidas nos locais de trabalho poderiam colocar o presidente em curso de colisão com os Estados e jurisdições de inclinação democrata, que podem reagir ou decidir não cooperar. E até alguns Estados republicanos – cujas economias dependem, em parte, da mão de obra dos imigrantes – podem questionar as medidas.

Se as famílias forem separadas novamente, como ocorreu no primeiro mandato de Trump, ou cidadãos americanos forem deportados ao lado de parentes sem documentos, a opinião pública pode mudar rapidamente.

BBC

Política externa: os falcões da China

Muitos conservadores acreditam que a China representa a maior ameaça isolada à continuidade da dominação global americana nos setores econômico e militar.

Trump ficou mais circunspecto, limitando a maior parte das suas críticas à China ao campo comercial, mas formou sua equipe de política externa com críticos declarados à China, que provavelmente irão ajudar a cumprir sua promessa de aumento das tarifas de importação.

BBC

Marco Rubio, secretário de Estado

"A ameaça que irá definir este século é a China. E precisaremos de um esforço de toda a sociedade – não só do governo – para enfrentá-la."

Cubano-americano senador pela Flórida desde 2011, Rubio é um político veterano. Chegou a apoiar a reforma imigratória bipartidária e, inicialmente, foi crítico declarado de Donald Trump.

Os dois desenvolveram certa rivalidade, às vezes acalorada, quando Rubio concorreu à indicação presidencial republicana em 2016, sem sucesso. Mas ele acabou endossando a candidatura de Trump.

Nos últimos anos, Rubio defendeu Trump agressivamente, tanto durante a campanha, quanto nas suas declarações à imprensa.

Ele faz parte dos comitês de inteligência e relações exteriores do Senado e é conhecido pela linha dura de suas posições em relação ao Irã e ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além da China.

Com 53 anos de idade, Rubio talvez ainda alimente a ambição de chegar à Casa Branca – e poderá usar seu cargo no Departamento de Estado para fazer avançar sua reputação nacional.

BBC

Michael Waltz, consultor de Segurança Nacional

"Os regimes autoritários se fortalecem com as fraquezas percebidas, seja isso justo ou não – é a percepção deles. E são dissuadidos pela força."

Veterano condecorado das forças especiais militares, Waltz é congressista e, como Rubio, representa a Flórida.

Ele também é rígido ao falar sobre a China. Como presidente de um subcomitê da Câmara dos Deputados, Waltz defendeu que os Estados Unidos devem se preparar melhor para um conflito no Pacífico.

Em 2022, Waltz foi um dos primeiros congressistas a convocar os Estados Unidos a boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno daquele ano, disputados na capital chinesa, Pequim.

Ele criticou as posições do governo atual, incluindo a retirada das tropas americanas do Afeganistão. E também criticou as políticas militares dos Estados Unidos que, segundo ele, dão mais ênfase à diversidade racial e de gênero, equidade e inclusão do que à capacidade de confronto bélico.

BBC

Análise: o relacionamento mais significativo

Durante seu primeiro mandato, Trump iniciou uma guerra comercial com Pequim e chamou a covid-19 de "vírus chinês". Mas ele também colecionou elogios ao presidente Xi Jinping – segundo ele, um líder "brilhante", que governa seu país com "mão de ferro".

Esta imprevisibilidade pode dificultar ainda mais a gestão do relacionamento estratégico mais significativo dos Estados Unidos.

Rubio também pode entrar em confronto com Tulsi Gabbard, escolhida por Trump como diretora de inteligência nacional. Ela já criticou sua política externa, afirmando que ele "representa o establishment belicista e neoconservador".

BBC

Eficiência: os cortadores de gastos

Trump nomeou dois nomes para liderar os trabalhos de redução de custos do governo: Elon Musk e Vivek Ramaswamy.

Esta iniciativa recebeu o nome de "Departamento de Eficiência Governamental" (Doge, na sigla em inglês) e faz parte das iniciativas do novo presidente para "desmantelar" a burocracia no seu retorno à Casa Branca.

Musk avaliou os possíveis cortes de gastos em US$ 2 trilhões (cerca de R$ 12,2 trilhões) e prometeu causar "ondas de choque" em todo o governo. Ramaswamy apoia a eliminação da agência de coleta de impostos (o IRS, equivalente à Receita Federal dos Estados Unidos) e do Departamento de Educação.

O Doge não é um ministério oficial do governo americano e ainda não se sabe como ele irá funcionar.

BBC

Elon Musk, Eficiência governamental

"Ameaça à democracia? Não, ameaça à BUROCRACIA!!!"

Nascido na África do Sul, o dono do X (antigo Twitter), da Tesla e da SpaceX, entre outras empresas, é a pessoa mais rica do mundo.

Ele é conhecido pela sua oposição ao que considera excesso de regulamentação pelo governo, sua presença combativa nas redes sociais e pelos seus cortes de custos depois da compra do Twitter.

Musk resistiu por muito tempo a rotular sua posição política, até que surgiu como um dos maiores apoiadores financeiros de Donald Trump em 2024, despejando centenas de milhões de dólares na campanha para sua eleição. Ele também compareceu a eventos, sozinho e ao lado de Trump, nos principais Estados decisivos.

Musk indicou que a transição para as novas tecnologias pode tornar o governo americano menor, mais eficiente e mais eficaz.

BBC

Vivek Ramaswamy, Eficiência governamental

"O FBI não pode ser 'reformado'. A resposta correta é: fechá-lo. Sim, o presidente pode fazer. Eu farei."

Multimilionário indiano-americano, Ramaswamy fez fortuna como empresário do setor de biotecnologia, tendo fundado posteriormente uma empresa de gerenciamento de ativos.

Ele concorreu à indicação presidencial republicana em 2024, prometendo assumir a agenda de Trump, que prega a "América em primeiro lugar".

Por vários meses, sua popularidade disparou dentro do partido, o que lhe trouxe proeminência durante os debates presidenciais republicanos (dos quais Trump não participou) e maior vigilância da imprensa.

Ramaswamy acabou desistindo da candidatura própria para apoiar o ex-presidente, não sem antes atrair atenção pela sua plataforma de campanha não convencional e por adotar teorias da conspiração, como a que afirma que a eleição de 2020 foi "roubada [de Trump] pelas grandes empresas de tecnologia" e que a invasão do Capitólio em 2021 foi um "trabalho interno".

Ramaswamy defende cortes agressivos do orçamento do governo federal, incluindo demissões em massa e a eliminação completa de agências e departamentos.

BBC

Análise: o poder nas mãos dos líderes de torcida da campanha

As nomeações são um reconhecimento ao apoio de Musk e Ramaswamy durante a campanha de Trump. Mas só o tempo irá dizer quanto poder eles terão.

O departamento não é uma agência oficial e pode apenas opinar sobre os gastos, que são parcialmente controlados pelo Congresso americano. E a prática de cortes profundos contraria outras promessas de Trump, como manter intocada a seguridade social e o programa de seguro-saúde Medicare.

BBC

Mudar tudo: os desregulamentadores

Trump nomeou algumas pessoas para ocupar cargos destinados a questionar agressivamente o status quo.

O presidente eleito escolheu batalhas específicas em cada uma das áreas que eles irão controlar: Kennedy no Departamento de Saúde e Serviços Humanos e Gabbard como diretora de inteligência nacional.

BBC

Robert F Kennedy Jr, Saúde e Serviços Humanos

"Os alimentos ultraprocessados estão causando a epidemia de obesidade. Quando o presidente Trump voltar à Casa Branca e eu estiver em Washington, vamos reparar nosso sistema alimentar falido e fazer a América saudável novamente."

O escolhido por Trump é ambientalista e advogado de longa data – e faz parte da mais famosa família democrata do país.

Mesmo não tendo formação médica, Kennedy terá ampla autoridade sobre as agências federais de saúde dos Estados Unidos, incluindo aquelas que regulamentam a aprovação de vacinas, cujo uso ele pretende revisar.

Alguns dos objetivos declarados de Kennedy, como a fluoretação da água, são marcados pela desinformação. Já em outros temas ele detém maior apoio do público, como o controle do sistema alimentício e do uso de aditivos.

Kennedy procurou obter a indicação presidencial democrata em 2024. Depois tentou formar uma candidatura independente para a Casa Branca.

Por fim, abandonou sua campanha e passou a apoiar o ex-presidente, solidificando uma aliança improvável que, dependendo da confirmação do Senado, poderá oferecer a ele um cargo fundamental no gabinete de Donald Trump.

BBC

Tulsi Gabbard, Inteligência Nacional

"[Trump] exerceu a coragem que esperamos do nosso comandante-chefe... Ele teve a coragem de se reunir com adversários, ditadores, aliados e parceiros em busca da paz, considerando a guerra como último recurso."

Veterana militar que serviu em uma unidade médica no Iraque, Gabbard se opõe rotineiramente à política externa dos Estados Unidos.

Em 2017, a então congressista democrata se reuniu com o ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, e apresentou suas dúvidas sobre as avaliações da inteligência americana que o acusavam de usar armas químicas mortais.

Cinco anos depois, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela culpou a Otan e repetiu a acusação do Kremlin de que havia biolaboratórios financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia.

Sua mudança da esquerda, como apoiadora do senador Bernie Sanders, para defensora declarada de Donald Trump fez com que sua jornada política se tornasse incomum. Mas suas posições contra o establishment e anti-intervencionistas são consistentes ao longo do tempo.

BBC

Análise: freando os bombardeios

Kennedy e Gabbard podem estar entre os apoiadores mais determinados do plano de Trump de desmantelar o "Estado profundo" e burocrático. Mas os dois nomeados frequentemente adotam teorias da conspiração.

Seus frequentes bombardeios podem fazer com que os dois se tornem subordinados desobedientes.

Kennedy deseja ver regulamentações mais rigorosas sobre o setor agrícola e alimentício, que podem contrariar a agenda de redução do governo de Donald Trump. E Gabbard, crítica ferrenha do poderio americano, irá trabalhar para um presidente que não tem medo de usar a força – contra o Irã, por exemplo.

BBC

Economia: os criadores de tarifas

Os principais escolhidos de Trump irão ajudar a executar uma agenda de comércio e tarifas de importação que, segundo o novo presidente, irá proteger os empregos dos americanos.

Eles podem ser encarregados de colocar em vigor os impostos de importação que Trump ameaça impor sobre os produtos que chegam aos Estados Unidos – até mesmo dos seus principais parceiros comerciais, como a China, o México e o Canadá.

BBC

Howard Lutnick, Secretário do Comércio

"É uma situação onde todos ganham... ganharemos muito dinheiro com as tarifas, mas o principal é que todos os demais irão negociar conosco."

O bilionário Lutnick é o executivo-chefe da empresa financeira Cantor Fitzgerald, que ele reconstruiu depois da perda de 658 funcionários no ataque ao World Trade Center em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001.

Sua participação como importante doador de campanha de Trump fez com que ele se tornasse um dos responsáveis pela equipe de transição, o que o levará a preencher milhares de cargos em aberto no novo governo. E ele também é o escolhido pelo presidente eleito para ser seu secretário do Comércio.

Lutnick apoiou declaradamente os projetos econômicos de Trump, incluindo suas abrangentes tarifas de importação, que o Departamento de Comércio terá a atribuição de colocar em vigor. Ele também apoia a desregulamentação das criptomoedas e a eliminação do imposto de renda.

Seu apoio a estas visões o colocou à margem de grande parte do mundo empresarial, que costuma considerar as tarifas de importação prejudiciais às empresas americanas.

BBC

Scott Bessent, Secretário do Tesouro

"Como Alexander Hamilton [um dos pais fundadores dos Estados Unidos], não deveríamos ter medo de usar o poder das tarifas para melhorar as condições de vida das famílias e empresas americanas."

Bessent é outro financista experiente. Sua nomeação foi considerada razoavelmente segura por grande parte de Wall Street.

Ele traz um currículo relativamente convencional à ampla pasta do Tesouro, incluindo um período de trabalho com o bilionário George Soros, um dos mais proeminentes e prolíficos colaboradores de campanha do Partido Democrata.

Mas Bessent, agora, segue firme no campo conservador. Ele apoia cortes orçamentários, desregulamentações e aumento dos investimentos na produção de petróleo dos Estados Unidos.

Bessent apoia as propostas de novas tarifas de importação apresentadas por Trump. Mas, como Lutnick, ele indicou que Trump considera as tarifas principalmente como ferramentas de negociação, não como uma fonte permanente de receita para os Estados Unidos.

BBC

Análise: as fichas de negociação de Trump

Trump demonstrou um apetite constante por tarifas, tanto como teoria econômica, quanto como ferramenta geral para enfrentar países sobre diversas questões.

Mas seus planos contrariam outras prioridades, como manter um mercado de ações saudável e reduzir a inflação. Isso levanta questões sobre os custos que ele estaria disposto a pagar.

A equipe econômica de Trump inclui alguns dos participantes mais experientes do seu governo. Eles são leais às ideias do chefe, mas seu passado relativamente moderado traz alívio aos mercados.

Este é um sinal do valor que Trump deposita nas mentes de Wall Street e da delicada tarefa enfrentada pela sua equipe para equilibrar suas agendas econômicas concorrentes.

BBC

Créditos

Redação: Anthony Zurcher, Laura Blasey, James FitzGerald, Tom Geoghegan, Bernd Debusmann Jr., Natalie Sherman, Tom Bateman e Mike Wendling.

Design: Oliver Bothwell, François de Montremy e Jenny Law.

Produção e edição: Tom Finn, Paul Sargeant e Dominic Bailey.

Desenvolvimento: Giacomo Boscaini-Gilroy e Adam Allen.

Imagens: Getty.