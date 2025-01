Como foi criada a primeira brigada de incêndio do mundo há 200 anos: 'Até então só se jogava água pela janela'

Mas quando o fogo saía de controle, ele inevitavelmente se espalhava com rapidez pelas ruas estreitas e becos do que hoje é conhecida como "cidade velha".

No século 19, o centro da capital da Escócia , Edimburgo, estava repleto de edificações, muitas delas construídas de madeira. A maior parte das casas e dos comércios dependia do fogo para se aquecer, cozinhar e para todo tipo de trabalho.

Seu papel principal era de salvamento. Quanto mais objetos elas pudessem salvar dos incêndios, menor seria o valor do pedido de seguro.

BBC Dave Farries trabalhou como bombeiro por 55 anos

"Eles trabalhavam com a cara e a coragem, lançando água sobre a fumaça e torcendo pelo melhor", conta o historiador Dave Farries, do Museu do Patrimônio Escocês do Fogo, em Edimburgo.

"Quando a questão era o seguro, as brigadas que combatiam os incêndios às vezes acabavam disputando as fontes de água."