Quem eram as vítimas dos maiores incêndios da história de Los Angeles

Até o sábado, as autoridades haviam confirmado a morte de 16 pessoas e relatado o desaparecimento de outras 13.

E teme-se que o número aumente à medida que as milhares de casas reduzidas a escombros sejam vasculhadas.

Os incêndios sem precedentes que engolfaram bairros inteiros e ainda estão ocorrendo no condado de Los Angeles (EUA) mataram pelo menos 16 pessoas.

No sábado, as autoridades disseram que mais 13 pessoas estavam desaparecidas e começaram a fazer buscas nas áreas afetadas com cães de resgate.