Os microestados medievais que sobrevivem na Europa

Elisa Bertolini - The Conversation

Andorra, Liechtenstein, Mônaco e São Marino são quatro pequenos Estados que sobreviveram desde a Idade Média com as suas próprias estruturas institucionais.

A Europa continental abriga quatro microestados, cada um deles com população que varia de 30 mil a 80 mil pessoas.

Todos eles criaram soluções originais para os problemas de arquitetura do Estado. E muitas destas soluções permanecem em vigor até hoje.

Os quatro microestados fazem parte do Conselho da Europa – a organização europeia de direitos humanos. Por isso, eles precisaram se modernizar para atender aos padrões internacionais de governança, incluindo a independência do poder judiciário.

Mas as quatro nações também implementaram as reformas sem alterar sua identidade institucional. Seu compromisso com a preservação das suas características únicas em relação a outros países impede uma reforma mais ampla das suas instituições.