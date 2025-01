Em 8 de dezembro, quatro jovens equatorianos saíram para jogar futebol, mas nunca mais voltaram. Semanas depois, seus cadáveres mutilados foram identificados, e o caso gerou um acalorado debate sobre violações de direitos humanos, racismo e violência policial e militar no país latino-americano.

Em 8 de dezembro, quatro jovens equatorianos saíram para jogar futebol, mas nunca mais voltaram. Semanas depois, seus cadáveres mutilados foram identificados, e o caso gerou um acalorado debate sobre violações de direitos humanos, racismo e violência policial e militar no país latino-americano.

O chocante assassinato de 4 crianças que põe em xeque a guerra do Equador ao crime

É 2 de janeiro de 2025 e Luis Arroyo e sua família estão comemorando o aniversário de sua filha em sua casa em Las Malvinas, um bairro pobre em Guayaquil, a maior cidade do Equador.

Arroyo diz que sua vida parece um pesadelo do qual ele pode acordar repentinamente.

Ele comprou um frango assado, mas ela não come há dias - ela sente muita falta dos irmãos mais velhos, Ismael e Josué, que ela não vê há semanas.

A menina está completando 9 anos, mas o clima não é festivo, apesar dos esforços do pai.

Seus filhos são dois dos "Quatro de Guayaquil", crianças equatorianas que foram detidas por membros do Exército e depois desapareceram (as outras vítimas são Nehemías Arboleda, 15, e Steven Medina, 11).

Apenas algumas horas antes, ele enterrou Ismael (15) e Josué (14), cujos corpos - incinerados e com sinais de tortura - ele teve que identificar.

Mas o crime organizado, como em outros países da América Latina, tem aumentado nos últimos anos, e o país agora tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo .

Até recentemente, o Equador era considerado um dos países mais seguros da região, e suas atrações turísticas - as Ilhas Galápagos , a floresta tropical e as montanhas - atraíam muitos turistas.

Também gerou protestos no país que, embora limitados, chamaram a atenção de organizações internacionais como as Nações Unidas, cujo representante de direitos humanos instou o Equador a investigar o caso, "processar todos os responsáveis e tomar medidas para garantir que tais situações não aconteçam novamente".

O caso dos "Quatro de Guayaquil" — que ocorre poucas semanas antes da eleição presidencial em 9 de fevereiro — alimentou o debate sobre as políticas linha-dura de Noboa, que incluem a implementação de estados de emergência e a suspensão de certos direitos civis.

O presidente Noboa disse que não haverá impunidade em relação ao destino dos menores.

No entanto, as famílias não confiam em suas palavras e querem justiça para as quatro crianças que saíram para jogar futebol, mas nunca voltaram para casa.

'Pai, venha nos resgatar, por favor'

Na noite de 8 de dezembro, Luis Arroyo saiu para comprar mantimentos e quando voltou por volta das 20:40, achou estranho que Ismael e Josué ainda não estivessem em casa.

"Perguntei à minha esposa: 'E os bebês?' 'Eles foram jogar bola, voltarão', ela me disse. Mas eles não vieram e eu comecei a me preocupar, saí para procurá-los, mas não consegui encontrá-los."

"As horas passaram e minha esposa recebeu uma ligação às 22:40." O pai dos adolescentes conta que um homem que nunca se identificou entrou em contato com a esposa para contar que seus filhos haviam sido detidos pelos militares. Eles estavam nus e precisavam de ajuda.

"Então ele me passa para meu filho Ismael, o mais velho. E ele me diz: 'Papai, venha, me salve, estamos aqui em Taura [uma cidade nos arredores de Guayaquil], presos.'"

"Os militares nos prenderam por supostamente roubar, mas não estávamos fazendo nada."

"Pai, venha nos resgatar, por favor. Estou com medo."

Getty Images Luis Arroyo, de preto, chora no enterro dos seus dois filhos

Luis Arroyo tentou tranquilizá-lo. "Meu filho, fique calmo, eu vou te resgatar", disse.

"O homem que havia ligado pegou o telefone novamente e disse: 'Espere, os bandidos estão chegando em uma motocicleta'."

"Eu disse a ele que não fizesse nada com as crianças - que tivesse piedade, pelo amor de Deus."

"Ele me disse: 'Você tem 45 minutos, uma hora (...) Se você ama seus filhos, você tem que vir vê-los agora'".

O pai diz que o homem lhe enviou sua localização, mas que ele não tinha como chegar lá. "E eu não ia correr o risco de ir lá sozinho", disse ele.

"Então eu desliguei e liguei para um parente para relatar a notícia à polícia com a localização, uma imagem do homem e seu número. Mas quando a polícia chegou ao local, não encontrou ninguém."

"Então meu parente me ligou e disse: 'Primo, os pequenos não estão aqui'".

Desesperado, ele voltou a ligar para o homem que entrou em contato com sua esposa e perguntou por que ele não havia liberado as crianças. O homem xingou Arroyo e o acusou de denunciar o incidente à polícia.

"'Parece que você não ama seus filhos (...) Os bandidos vieram em 10 motocicletas e os levaram embora', ele disse".

"Ele desligou na minha cara e eu não ouvi mais nada dos meus filhos."

Reuters Familiares e amigos no funeral de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina e Nehemías Arboleda

Arroyo não recebeu mais ligações ou mensagens. Ele soube pelas redes sociais, na véspera de Natal, que quatro corpos foram encontrados queimados e com sinais de tortura perto de uma base militar em Taura.

"Oramos a Deus: 'Não deixe que sejam nossos filhos'."

Eles os encontraram na terça e na sexta-feira nos ligaram da cena do crime para dar alguns detalhes.

No mesmo dia, fizeram um teste de DNA. Naquele momento, um juiz havia solicitado que o caso fosse investigado como um suposto "desaparecimento forçado" e 16 soldados foram presos.

'Os corpos são dos seus filhos'

Em 31 de dezembro, a família compareceu à audiência formal desses soldados. Foi quando eles receberam a confirmação final.

"Quando a audiência terminou, o promotor veio até nós e disse: 'bem, mães e pais, eu prometi que não mentiria para vocês sobre nada. Infelizmente, os corpos que foram encontrados em Taura são dos seus filhos'", lembra Arroyo.

"Foi horrível, minha esposa quase morreu. A próxima parada seria o necrotério."

Getty Images Luis Arroyo (de cinza), no necrotério para identificar seus filhos

"Eu vi meus dois filhos. Seus pés eram tudo o que restava e, como Ismael tinha calos e joanetes, como um jogador de futebol, consegui diferenciá-lo, porque sua cabeça também não estava lá."

"Do outro, restava apenas uma mão, um dedo mindinho, o cabelo, parte do crânio e parte do rosto."

O pai de Ismael e Josué diz que a família quer solicitar a exumação dos corpos, pois ainda não sabem realmente o que aconteceu com eles. "Eles nos dão os corpos, mas não nos dizem como morreram, se foram torturados, baleados ou tiveram seus órgãos removidos."

"Eles nos deram o esqueleto, em estado de decomposição, completamente queimado, sem a cabeça, é aterrorizante", diz ele.

"Gostaríamos que o DNA dos corpos fosse testado internacionalmente."

"Queremos justiça."

"Eram quatro crianças indefesas — imagine fazer tudo isso com elas, com essa crueldade, com esse mal."

'Eles eram tudo para mim'

Luis Arroyo chegou ao cemitério Ángel María Canales em 1º de janeiro com medalhas penduradas no pescoço - Ismael ganhou os prêmios em competições de futebol - como uma homenagem ao sonho de toda a vida de seu filho de se tornar jogador de futebol profissional.

"Meus filhos eram muito amorosos, amigáveis, não tinham problemas com ninguém. Eles sempre se dedicaram aos estudos, ao futebol."

"Eles nos disseram: 'Papai, mamãe, vou jogar futebol profissional, vou viajar pelo mundo, vou comprar uma casa para vocês... Eu vou tirar vocês daqui.'"

"Esse era o sonho do meu filho."

"Sempre terei Ismael Arroyo e Josué Arroyo em meu coração. Sei que Deus os tem no céu, são anjinhos, sempre os amarei e não vou descansar até que a justiça seja feita."

"Suas mortes não ficarão impunes."

"Eles eram tudo para mim, minha força motriz, a pedra angular da minha vida."

Pedido de justiça

Arquivo pessoal Steven Medina (esquerda) e Nehemías Arboleda (direita)

Arroyo afirma que seus filhos foram discriminados por causa da cor de sua pele e que não são os primeiros - nem os últimos - filhos a desaparecer como resultado das políticas de segurança linha-dura do governo de Daniel Noboa.

"Essa é uma estratégia ruim do governo: mandar essas pessoas para matar nas ruas", diz. "O presidente apoia as ações descaradas desses soldados, encobrindo coisas e discriminando nossos filhos, manchando seus nomes."

"Eles querem pintar nossos filhos como terroristas, ladrões, criminosos.

"Meus filhos não eram criminosos, também não estavam roubando, não há evidências de que estivessem roubando nada", diz ele, se referindo às alegações iniciais do Ministério da Defesa de que os menores haviam se envolvido em um roubo antes de serem presos.

Luis Arroyo diz que está com medo e pede às autoridades equatorianas que protejam ele e sua família. "Estou aterrorizado com isso, gostaria de fugir do Equador."

"Nos sentimos sozinhos, sem proteção, nossas vidas podem estar em perigo."

Nesta semana, o ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, pediu desculpas publicamente pela detenção das crianças, mas criticou que a investigação fosse tratada como um caso de desaparecimento forçado.