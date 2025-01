5 imagens que explicam a rápida propagação do fogo nos incêndios em Los Angeles

Getty Images De acordo com uma estimativa preliminar dos danos, o prejuízo causado pelo incêndio na costa oeste americana varia de US$ 52 a US$ 57 bilhões (R$ 317 a R$ 347 bilhões) De mais vegetação até brasas levadas pelo vento, a equipe da BBC Earth analisa por que os incêndios de Los Angeles têm sido tão intensos e crescido tão rapidamente. As chamas se espalharam a uma velocidade assustadora. Quando os moradores do bairro de Pacific Palisades, a oeste de Los Angeles, começaram a ver a fumaça subindo das colinas em frente às suas casas na manhã de 7 de janeiro, o incêndio já tinha cerca de 4 hectares de tamanho.

Em 25 minutos, o fogo cresceu e cobriu uma área de mais de 80 hectares (cerca de 112 campos de futebol de tamanho oficial) e, nas horas seguintes, se espalhou, destruindo casas, teatros, restaurantes, lojas, escolas e comunidades inteiras.

Na madrugada do dia 9 de janeiro, o incêndio em Palisades já havia coberto uma área de cerca de 6.900 hectares e, com os outros incêndios que ocorreram na área de Los Angeles, tornou-se uma das piores queimadas florestais já registradas na história da cidade, segundo o meteorologista chefe da AccuWeather, Jonathan Porter. De acordo com uma estimativa preliminar dos danos, o custo do incêndio varia de US$ 52 a US$ 57 bilhões (R$ 317 a R$ 347 bilhões). Por que os incêndios foram tão intensos e cresceram tão rapidamente? Listamos cinco explicações.

1. Crescimento rápido de material combustível Getty Images A vegetação fornece combustível potente para incêndios florestais Acredita-se que um período de fortes chuvas em 2024 associado ao El Niño tenha causado condições de alto risco de incêndios neste inverno. Muitas vezes pensa-se que a chuva é considerada algo ruim para incêndios. E se chove durante um incêndio, isso é ruim para o fogo", diz Rory Hadden, pesquisador de ciências do fogo na Universidade de Edimburgo. Mas a chuva antes de um incêndio pode significar muito crescimento de vegetação, que então se torna combustível em potencial.

"E então você entra em um período de clima mais seco, e então essa vegetação seca muito, muito rápido, e há mais dela. Então há mais acúmulo de combustível." O período de clima chuvoso em 2024 seguido por um período mais seco produziu as "condições perfeitas para a propagação de incêndios florestais", disse a cientista de incêndios florestais Maria Lucia Ferreira Barbosa, do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, em um comunicado. Essa mudança de um clima muito úmido para um muito seco é conhecida como "chicote hidroclimático". Um estudo recente descobriu que o risco de chicotadas hidroclimáticas aumentou de 31% a 66% globalmente desde meados do século 20.

2. Ventos de Santa Ana com efeito de "secador de cabelo" Observatorio Nasa Earth Os ventos quentes e secos de Santa Ana sopram fortemente do deserto da Califórnia, levando fumaça para o mar Os incêndios também foram alimentados por uma forte tempestade de vento. Ventos fortes fizeram com que as chamas que começaram nas encostas das montanhas a oeste de Los Angeles se transformassem em um incêndio florestal de rápida propagação, que se espalhou pela vegetação já seca até engolir o bairro de Pacific Palisades, perto de Santa Monica. Os ventos geralmente são quentes e secos, o que permite extrair mais umidade da vegetação.