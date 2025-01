Os últimos dias de Maria Callas, retratados no filme estrelado por Angelina Jolie

O filme, dirigido pelo chileno Pablo Larraín, narra os últimos dias da diva da ópera Maria Callas. Mas Callas no filme 'é mais um ícone do que um ser humano', segundo crítico da BBC.

Os dramas baseados na vida real do diretor chileno incluem Jackie (2016), estrelando Natalie Portman como Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994), e Spencer (2021), com Kristen Stewart no papel de Diana, Princesa de Gales (1961-1997).

Em 2024, ele completou a trilogia com o filme Maria (Maria Callas, no Brasil). O longa traz Angelina Jolie interpretando uma das mais famosas sopranos da história da ópera, Maria Callas (1923-1977).

Com roteiro de Steven Knight (o mesmo roteirista de Spencer), o filme começa em Paris, no ano de 1977. O corpo de Callas é removido do seu suntuoso apartamento, o que não é o ponto mais original para iniciar um filme biográfico. A narrativa então retorna em uma semana e nos leva para os dias finais da personagem.

Callas vai a uma casa de ópera para ver se sua debilitada voz pode ser trazida de volta aos seus tempos de glória. No filme, a voz de Jolie é mixada com gravações originais de Callas.

Romance com Onassis

A principal preocupação do filme, no entanto, é o romance entre Callas e Onassis (Haluk Bilginer). O relacionamento começa em um coquetel em 1957, quando o magnata da navegação anuncia, a poucos metros de distância do marido dela, que os dois estavam destinados a ficar juntos.

Nos dias que antecedem a sua morte, Callas conta aos seus empregados que o fantasma de Onassis ainda a visita todas as noites. Talvez ela tenha ficado obcecada por ele até o fim.

Getty Images Maria Callas e Aristóteles Onassis se conheceram em setembro de 1957 durante um baile de máscaras realizado no Hotel Danieli, em Veneza

Mas Maria Callas foi reconhecida pelo seu próprio talento em vida. Por isso, parece um insulto dedicar mais atenção ao seu namorado do que às suas imensas conquistas e conflitos tempestuosos. As cenas com Maria e Ari estão mais próximas de serem novelescas do que de elementos de ópera.

Isso não significa que não sejam cenas envolventes. Knight escreveu incontáveis linhas de um diálogo memorável e espirituosamente perspicaz – muito longe de ser uma simples oportunidade para mostrar um belo ator bem vestido, em locais bonitos de Paris.

Mas Maria não tem senso de urgência. Todos nós sabemos, desde a cena de abertura, que a semana da soprano não irá terminar com um retorno milagroso. Por isso, seus devaneios físicos e mentais não trazem nenhuma tensão ou entusiasmo.

O filme também é carregado de admiração e reverência, para gerar empatia pela sua heroína supostamente frágil.

De forma nada comum para alguém dependente de drogas e doente terminal, a Callas de Jolie está sempre magnífica, sempre soberba e digna, confiante e imperturbável, soltando gracejos para quem quer que cruze seu caminho.

Getty Images O filme dirigido por Larraín – retratado aqui com Angelina Jolie – estreia nos cinemas do Brasil em 16 de janeiro

"O que você tomou?", pergunta o mordomo, quando a patroa visita seu armário repleto de remédios. "Tomei liberdades a vida inteira", responde ela, "e o mundo tomou liberdades comigo."

O diálogo improvável sugere que Callas é mais do que um ser humano – é um ícone.

Larraín e sua equipe se recusam a fazer a heroína descer do seu pedestal. Por isso, eles não atribuem a ela nenhuma vulnerabilidade, nem a divertida vivacidade da Maria Callas real que pisca o olho e ri em frente à câmera, durante trechos de filmagens antigas nos créditos finais.

Ao longo de todo o filme, diversas pessoas traçam a distinção entre "Maria", a mulher, e "La Callas", a diva sobre-humana.

E, apesar do título original, Maria certamente é um filme sobre "La Callas".

Ficha técnica

Maria (no Brasil, Maria Callas)

Diretor: Pablo Larraín.

Elenco: Angelina Jolie*, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Haluk Bilginer.

Duração: 2h 4min.

Estreia no Brasil: 16 de janeiro de 2025, nos cinemas.

* Angelina Jolie foi indicada para o Globo de Ouro de melhor atriz em filmes dramáticos, ao lado de Kate Winslet (Lee), Nicole Kidman (Babygirl), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado). A vencedora foi Fernanda Torres, por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.