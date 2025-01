No exílio, escondidos, banidos da política: como estão os líderes da oposição a Maduro e ao chavismo na Venezuela

Reuters Edmundo González vive no exílio na Espanha desde setembro O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pretende tomar posse nesta sexta-feira (10/1), dando início ao seu terceiro mandato de seis anos como líder do país. A oposição a Maduro, no entanto, não aceita o que o governo de Maduro diz ser o resultado da eleição.

O Conselho Eleitoral, chefiado por aliados do presidente da Venezuela, nunca publicou as atas da eleição para comprovar que Maduro ganhou de fato o pleito — um gesto criticado não só pela oposição da Venezuela, como por diversos outros países, inclusive pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil.

O líder da oposição, Edmundo González — que concorreu contra Maduro nas eleições venezuelanas realizadas em 2024 —, disse ser ele próprio o vencedor do pleito. E prometeu voltar para a Venezuela nesta sexta-feira para tomar posse. González está no exterior desde o fim das eleições. A justiça da Venezuela expediu uma ordem de prisão contra ele – e o governo de Maduro ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil (cerca de R$ 607 mil) por qualquer informação que leve à sua captura. O chavismo — movimento político iniciado pelo falecido presidente Hugo Chávez e liderado desde sua morte por Maduro — tem um histórico de perseguição política à oposição.

O chavismo está no poder desde 2002; e Maduro é presidente desde 2013. Até o fim de 2024, havia 1.794 presos políticos na Venezuela em 30 de dezembro, segundo a entidade de direitos humanos venezuelana Foro Penal. Os dois principais líderes da oposição na Venezuela hoje — María Corina Machado e Edmundo González — estão exilados.

Nesta semana, falando da clandestinidade, a líder política de 57 anos disse à BBC que o chavismo nunca esteve tão debilitado quanto agora e pediu a Maduro que não permaneça no poder pela força. No passado, outros líderes oposicionistas também tiveram problemas com a Justiça venezuelana — que há anos é controlada por chavistas. Dos cinco principais líderes oposicionistas ao chavismo, três estão no exílio e dois estão na Venezuela — uma delas escondida e outro banido da política. Veja a seguir.

1. Edmundo González Urrutia: no exílio Reuters Edmundo González Urrutia está no exílio, mas prometeu voltar à Venezuela esta semana, apesar do mandado de prisão contra ele Edmundo González Urrutia virou candidato da oposição venezuelana na eleição de julho de 2024 depois que a principal líder da oposição, María Corina Machado, foi barrada de concorrer. O diplomata aposentado de 75 anos, de perfil discreto e fala pontuada, nunca havia ocupado cargos públicos e nem mesmo era amplamente conhecido nos círculos da oposição. Mas após meses de campanha, sua popularidade cresceu. Ele contestou o resultado das eleições — que foram declaradas oficialmente vencidas por Maduro, mas sem apresentação de atas eleitorais que comprovassem a vitória. Houve violência após as eleições na Venezuela, com a morte de pelo menos 27 pessoas e com 192 feridos.