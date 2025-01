EUA anunciam recompensa de US$ 25 milhões pela prisão de Maduro

Getty Images Maduro toma posse como presidente da Venezuela sob forte contestação internacional

Os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de US$ 25 milhões (R$ 152,4 milhões) por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro no dia em que ele tomou posse de um terceiro mandato de seis anos.

A cerimônia de posse foi ofuscada por recriminações da comunidade internacional e dos líderes da oposição venezuelana.