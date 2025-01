Ausência de Lula, crítica a Milei e protestos: os destaques da posse Maduro sob acusações de fraude

Com um discurso desafiador, Maduro deu início a seu terceiro mandato, apesar das dúvidas sobre sua legitimidade após as eleições de 28 de julho de 2024.

Getty Images Nicolás Maduro compareceu à cerimônia de posse para um terceiro mandato com sua esposa, Cilia Flores

Nicolás Maduro antecipou em algumas horas sua cerimônia de posse para um terceiro mandato como presidente da Venezuela nesta sexta-feira (10/1), diante do plano da oposição de tomar posse no lugar do contestado mandatário.

"Eles tentaram transformar a tomada de posse (...) em uma guerra mundial. Que eles invadam, que eles entrem, que eles saiam... Digam o que quiserem dizer, façam o que quiserem fazer, mas eles não conseguiram impedir essa inauguração constitucional venezuelana, e essa é uma grande vitória venezuelana", disse Maduro.