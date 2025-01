As produções de Hollywood afetadas pelos incêndios em Los Angeles

Getty Images Os múltiplos incêndios florestais que desde o início da semana devastam diversas áreas de Los Angeles, na Califórnia (EUA), estão afetando filmes, séries e eventos de Hollywood. Grandes estúdios já anunciaram a interrupção de gravações devido aos impactos dos incêndios.

Houve pausas inclusive em casos em que as locações não estão em áreas afetadas, seja devido à má qualidade do ar ou para que atores e equipes pudessem ir para casa se reunir com suas famílias.

A NBC Universal interrompeu a produção das séries Hacks, Loot, Ted, Suits: LA e Happy's Place. A CBS pausou a produção de NCIS, NCIS: Origins, The Neighborhood, Poppa's House, After Midnight e The Price is Right. Na rede ABC, foram afetados Grey's Anatomy, Doctor Odyssey e a gravação do talk show Jimmy Kimmel Live!

Os estúdios Amazon informaram que o início da produção da segunda temporada de Fallout, inicialmente previsto para quarta-feira (10/1), foi adiado. Na Warner Bros., foram afetadas as gravações de Abbott Elementary, All-American e The Pitt, além de outros títulos em diferentes estágios de produção. O estúdio da Warner Bros. em Burbank, nos arredores de Los Angeles, foi fechado devido à proximidade da área atingida pelos incêndios.

A FilmLA, agência que coordena a permissão para filmagens em locações na cidade, disse em comunicado na quarta-feira (8/1) que "o Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles instruiu especificamente que todas as autorizações emitidas para filmagens nas comunidades de Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge e Pasadena sejam removidas". "Com o mais profundo reconhecimento pelos esforços dos bombeiros, policiais e paramédicos locais neste momento difícil, informamos à comunidade de produção que os recursos humanos normalmente disponíveis para dar suporte à produção cinematográfica podem não estar disponíveis durante o estado de emergência local", complementou. A agência alertou ainda que outras permissões poderão ser revogadas e ressaltou que, conforme decisão do Departamento de Parques e Recreação do Condado de Los Angeles, todas as autorizações para eventos em parques, incluindo filmagens, foram canceladas.

"Esta suspensão será mantida até terça-feira, 14 de janeiro de 2025", diz o comunicado. Getty Images Muitas áreas e marcos famosos de Los Angeles, como Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama e o Dolby Theater, onde é realizada a entrega do Oscar, estão próximos às áreas atingidas pelo fogo Estreias e premiações Além da interrupção nas gravações, os incêndios também provocaram o adiamento ou cancelamento de diversas estreias programadas para cinemas em Los Angeles, entre elas dos filmes Wolf Man, Unstoppable, The Last Showgirl e Better Man. Em plena temporada de premiações, poucos meses antes da entrega do Oscar, em março, Los Angeles tem uma série de eventos importantes da indústria cinematográfica programados para este mês.