Quem manda no Golfo do México — e como Trump pode mudar o nome?

Getty Images Donald Trump sugeriu mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América Mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América: foi isso que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu na terça-feira (7/1). "Muito em breve anunciaremos a mudança... porque fazemos a maior parte do trabalho lá, e ele é nosso... vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América", declarou durante entrevista coletiva em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

Na sequência, Trump afirmou que o México "deve parar de permitir que milhões de pessoas entrem em nosso país" — e posteriormente reiterou sua ameaça de impor "tarifas muito sérias" ao México e ao Canadá. Trump não disse como nem quando planeja realizar a mudança de nome do Golfo do México, mas logo após suas declarações, a deputada republicana Marjorie Taylor Greene afirmou que apresentaria rapidamente um projeto de lei para mudar o nome do Golfo do México. "O segundo mandato do presidente Trump teve um GRAN começo", escreveu Taylor Greene no X (antigo Twitter). "Vou apresentar uma [proposta de] legislação o mais rápido possível para mudar oficialmente o nome do Golfo do México para seu nome legítimo, Golfo da América!"

Mas será que é possível mudar o nome de um corpo d'água internacional? A quem pertence o Golfo do México? Getty Images O Golfo do México está localizado entre os litorais do leste do México, do sudeste dos Estados Unidos e do oeste de Cuba O Golfo do México, que abrange uma área de mais de 1,6 milhão de km², é uma bacia oceânica contida entre o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe, entre os litorais do leste do México, do sudeste dos Estados Unidos e do oeste de Cuba. Cinco Estados mexicanos possuem costa no golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Yucatán. Assim como os Estados americanos da Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas, e as províncias cubanas de Pinar del Río e Artemisa.

O golfo é uma das regiões produtoras de petróleo offshore mais importantes do mundo, sendo responsável por 14% da produção total de petróleo bruto e 5% da produção de gás natural seco dos Estados Unidos. Para o México, o golfo também é fundamental, pois é de lá que é extraída a maior parte do petróleo do país, um dos principais motores de sua economia. Há acordos internacionais de delimitação de fronteiras marítimas estabelecidos por organizações como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entre os Estados Unidos e o México, os Estados Unidos e Cuba, e o México e Cuba.

A delimitação da fronteira do Golfo do México entre os Estados Unidos, México e Cuba também foi definida pela mais alta autoridade internacional em delimitação de mares, a Organização Hidrográfica Internacional (IHO, na sigla em inglês). Por que se chama Golfo de México O corpo d'água foi chamado pela primeira vez de Golfo do México nos mapas europeus do século 16. Como escreveu Susan Parker no St. Augustine Record, um jornal local da Flórida, "Baptiste Boazio, o ilustrador e cartógrafo das expedições caribenhas do (explorador inglês) Francis Drake na década de 1580, usou o 'Golfo do México' em seu mapa chamado 'Vista de toda a rota da viagem de Sir Francis Drake às Índias Ocidentais'".