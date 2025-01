Quem é a 1ª mulher a ser líder de 'ministério' no Vaticano

Misioneras de la Consolata via REUTERS Brambilla se tornará a primeira mulher a liderar uma instituição do Vaticano

Como prefeita (título usado pela Igreja Católica), Brambilla será a autoridade máxima de uma instituição religiosa cuja missão é supervisionar as ordens religiosas, tanto masculinas como femininas, e as relações com seus fiéis.

No entanto, o Papa nomeou o cardeal Ángel Fernández Artime como pró-prefeito para acompanhá-la na tarefa, suscitando dúvidas pelos especialistas sobre a divisão de responsabilidades e a possível redução do papel da freira.

Segundo o Anuário Estatístico da Igreja 2022, publicado pelo Vaticano, há mais religiosas do que sacerdotes e diáconos. As quase 600 mil religiosas professas — ou freiras — excederam o número de sacerdotes em todo o mundo em quase 47%.

"Mas esse reconhecimento não passa apenas pelas estatísticas. Além disso, tem a ver com o diálogo dentro do mundo religioso. É um gesto ligado ao processo de sinodalidade que a Igreja atravessa, ou seja, ao momento de discussão que está acontecendo na Igreja Católica nos chamados sínodos", acrescenta Prieto.

Quem é Simona Brambilla

Nascida na cidade de Monza, na Itália, Simona Brambilla estudou enfermagem antes de entrar no Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata, que dirigiu de 2011 a 2023, e tem experiência como missionária em Moçambique.

O cargo que ocupará, em termos de organograma, é o de autoridade mais importante depois do Papa no que diz respeito às definições da Igreja Católica relativamente à vida religiosa, segundo a pesquisadora.

"Mas atenção, os institutos de vida religiosa, embora façam parte da Igreja, são espaços com muita autonomia, pois não se regem pela mesma lógica vertical do clero secular", esclarece Prieto, autor do livro El fin del mundo. El fenómeno del papa Francisco desde la sociología (em tradução livre: O Fim do Mundo. O fenômeno do Papa Francisco a partir da sociologia).

Getty Images Em 2019, pela primeira vez, Francisco nomeou sete mulheres para o dicastério

A designação não surpreendeu, pois responde a um processo progressivo de incorporação das mulheres nos órgãos de decisão das estruturas da Santa Sé.

Até antes de 2019, todos os membros do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica eram homens, o que gerou algumas críticas internas devido à ausência de mulheres em cargos de decisão.

Mas naquele ano, Francisco nomeou pela primeira vez sete mulheres como membros do dicastério, e Brambilla foi mais tarde eleita primeiro como sua secretária e agora como a líder do dicastério.

Desde o início do pontificado de Francisco, a presença de mulheres no Vaticano tem aumentado.

Em 2016, Barbara Jatta foi nomeada diretora dos Museus do Vaticano e, em 2022, Raffaella Petrini foi nomeada secretária-geral do Interior, cargo normalmente atribuído a um bispo.

Segundo o Vatican News, a porcentagem de mulheres passou de 19,2% em 2013 para 23,4% em 2023.

Para isso, foi necessária a reforma da Constituição da Santa Sé de 2022, que permitiu que leigos, incluindo mulheres, dirigissem um dicastério e se tornassem prefeitas.

Embora as mudanças sejam graduais, a nomeação da italiana foi lida como uma confirmação da vontade de Francisco de expandir o espaço às religiosas, uma decisão com resistência nos setores mais conservadores da Igreja Católica.