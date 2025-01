'O guerreiro tem direito ao seu descanso': a decisão de Mujica de não tratar câncer após metástase

Aos 89 anos, ex-presidente uruguaio havia sido diagnosticado com câncer no esôfago, que se espalhou por seu corpo.

Estas foram as palavras do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica ao veículo local Búsqueda, em entrevista publicada na quinta-feira (9/1).

Getty Images José 'Pepe' Mujica anunciou no último mês de abril que tinha um câncer no esôfago

Mujica, de 89 anos, anunciou em abril que havia sido diagnosticado com um tumor no esôfago . Desde então, passou por inúmeras intervenções médicas.

"O câncer no meu esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um homem velho e porque tenho duas doenças crônicas", disse Mujica.

O político aposentado, que continua sendo uma das figuras mais carismáticas do país e um dos líderes mais reconhecidos internacionalmente na região, afirmou: "O que eu peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa".

Isso encerra o extraordinário ciclo político pelo qual Mujica passou por mais de meio século, em várias etapas: de guerrilheiro Tupamaro a prisioneiro torturado, de legislador e ministro a presidente, de 2010 a 2015.

Foi durante esses anos que ele surpreendeu o mundo com seus discursos anticonsumistas e sua vida austera, que ele quis manter até seus últimos dias.