Pacific Palisades: o bairro das celebridades devastado por incêndios em Los Angeles

O abastado bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles , nos Estados Unidos , normalmente tem anônimos andando por ali, tentando espiar as casas de celebridades .

O incêndio em Pacific Palisades já se tornou o mais destrutivo da história da cidade de Los Angeles e pode se tornar o mais destrutivo da história do Estado da Califórnia . Ele foi o primeiro a se alastrar na região, na terça-feira (07/01).

Em toda a cidade, mais de 100 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas enquanto os ventos atiçavam quatro grandes incêndios. Foi declarado estado de emergência e as estradas ficaram congestionadas de veículos deixando a região.

O bairro é limitado ao sul por um trecho de 4,8 km de praias no Oceano Pacífico , alocado entre as famosas cidades de Malibu e Santa Monica.

Um casa em Pacific Palisades custava em média US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) em novembro de 2024, de acordo com o site Realtor.com.

A área passou a ser buscada por ricos e celebridades no século 20 devido ao seu relativo isolamento e acesso à natureza, em comparação com a cada vez mais urbanizada Los Angeles.

Casas que variam em estilo, do ultramoderno ao mediterrâneo, alinham-se em ruas arborizadas e sinuosas, muitas vezes escondidas por árvores ou aninhadas no sopé do cânion Temescal.

Mas o incêndio em Palisades já destruiu boa parte dessa natureza idílica.