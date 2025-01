O terremoto em cidade sagrada do Tibete que matou dezenas

Reuters Mais de mil edifícios foram danificados pelo terremoto Pelo menos 95 pessoas foram confirmadas como mortas e 130 ficaram feridas após um grande terremoto atingir uma região remota e montanhosa do Tibete, próxima ao Monte Everest, segundo a mídia estatal chinesa. O terremoto, que atingiu a sagrada cidade de Shigatse no, Tibete, na manhã de terça-feira (horário local), teve uma magnitude de 7,1 e uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA (USGS). O órgão também registrou uma série de tremores secundários na área.

Terremotos são comuns na região, localizada em uma importante falha geológica, mas o desta terça-feira está entre os mais mortais que a China vivenciou nos últimos anos. Vídeos divulgados pela emissora estatal chinesa CCTV mostram casas destruídas e prédios desabados, enquanto equipes de resgate atravessam os escombros e distribuem cobertores aos moradores. As imagens também mostram sobreviventes recebendo atendimento médico.

No condado de Tingri, próximo ao epicentro do terremoto, nos contrafortes ao norte do Himalaia, as temperaturas estão em torno de -8 °C e devem cair para -18 °C durante a noite, de acordo com a Administração Meteorológica da China. Os serviços de energia elétrica e abastecimento de água na região foram interrompidos. Mais de 40 tremores secundários foram registrados nas primeiras horas após o terremoto. Shigatse é considerada uma das cidades mais sagradas do Tibete, que foi anexado pela China na década de 1950.

Desde então, o país mantém um controle rigoroso sobre a região, incluindo restrições à mídia e ao acesso à internet. Getty Images Shigatse é considerada uma das cidades mais sagradas do Tibete A mídia estatal chinesa informou que o terremoto teve uma magnitude ligeiramente inferior, de 6,8, causando "tremores evidentes" e resultando na destruição de mais de 1.000 casas. Jiang Haikun, pesquisador do Centro de Redes de Terremotos da China, disse à CCTV que, embora outro terremoto de magnitude em torno de 5 ainda possa ocorrer, "a probabilidade de um tremor mais forte é baixa".

Um hóspede de hotel em Shigatse contou ao jornal chinês Fengmian News que foi despertado por uma onda de tremores. Ele relatou ter pegado as meias rapidamente e corrido para a rua, onde viu helicópteros sobrevoando a área. "Parecia que até a cama estava sendo levantada", afirmou, acrescentando que imediatamente soube que era um terremoto, já que o Tibete vinha registrando vários tremores menores recentemente. Situado ao pé do Monte Everest, que separa o Nepal da China, o condado de Tingri é um ponto popular para alpinistas que se preparam para escalar o pico mais alto do mundo.